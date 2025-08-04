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Обороне Покровской грозит опасность: стало известно, на что готовы пойти оккупанты

Решение о том, покидать войска на месте или отводить их на другие позиции, должно приниматься с учетом военной целесообразности и военными, а не политиками.

4 августа 2025, 08:30
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Клименко Елена

Более года продолжаются боевые действия на Покровском направлении, где ситуация остается чрезвычайно напряженной. Российские войска прорвались между Покровском и Мирноградом перпендикулярно трассе, что существенно усложняет логистическое обеспечение украинских подразделений, сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

Обороне Покровской грозит опасность: стало известно, на что готовы пойти оккупанты

Фото: из открытых источников

По его словам, российские силы наступают с севера и юга от Покровска, расстояние между этими выступлениями составляет около 15-20 км. Это существенно ухудшает доставку боеприпасов и другого нужного материала. В то же время угроза оперативного окружения города пока отсутствует, поэтому обеспечение украинских войск продолжается.

Гетман подчеркнул, что уменьшение расстояния между российскими позициями может привести к снижению поставочных возможностей. "Есть вероятность окружения Покровска, но пока она незначительна", — заметил майор. Он добавил, что на этом направлении Россия сосредоточила более 100 тысяч военных, и здесь происходит больше всего столкновений.

Ветеран подчеркнул, что решение о содержании или отводе украинских войск должно приниматься на основе военной целесообразности, с учетом мнения военных, а не политиков. Он вспомнил печальные примеры Авдеевки и Угледара, где ВСУ держали позиции до последнего, несмотря на очевидную необходимость ухода, что привело к неорганизованному отступлению.

По словам Гетьмана, организация отвода войск является одной из самых сложных тактических операций, требующих тщательного планирования и своевременного выполнения.

Российские оккупанты пытаются разорвать логистические цепи украинской армии на Покровском направлении, чтобы лишить ее поставок боеприпасов и других ресурсов. "Враг ищет пути, чтобы максимально продвинуться вокруг Покровска", — объяснил ветеран. Стратегическая цель россиян – захватить город, а тактическая – ослабить украинскую оборону из-за нарушения логистики.

Гетман отметил, что летне-осеннее наступление России проходит не по плану и гораздо медленнее, чем ожидалось. Дальнейшее развитие событий зависит от действий ВСУ, поставки вооружения от партнеров и мобилизации.

Он убежден, что ВСУ смогут удерживать Покровск до начала холодов, однако, в случае усиления давления и прибытия дополнительных сил противника, будет разумно отвести войска на запад, где уже подготовлены укрепления для эффективной обороны и сохранения жизни бойцов.

Как уже писали "Комментарии", удары по российским нефтеперерабатывающим заводам оказались чрезвычайно эффективными, ведь именно эти предприятия наполняют бюджет страны денежными средствами, которые позже направляют на войну.



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Источник: https://24tv.ua/situatsiya-pokrovskomu-napryamku-karta-okupanti-pragnut-pererizati_n2885265
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