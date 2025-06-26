Оборона ВСУ стремительно сыпается: на Донбассе прорывается российская орда

Российские оккупационные войска достигли существенного продвижения на западе Донецкой области вблизи населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Свободное поле. Такую информацию предоставляет украинский мониторинговый ресурс DeepState.

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

"На участке уже бывшей тактической группы "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении. Начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля противник совершает постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты", — говорится в публикации.

Также отмечается, что ситуация вокруг населенных пунктов Алексеевка и Богатырь остается непонятной. Противник оказывает активное давление в направлении села Звезды, в районе Комара, а также на линии Шевченко — Свободное поле — Новоселка.

В DeepState отмечают, что некоторые подразделения на этом участке фронта представляют неточные отчеты по ситуации на передовой, в частности сообщают об "удержании" позиций, которые уже фактически утрачены.

"От этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным", — добавили наблюдатели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военкор шокировал реальное положение дел в Сумской области . На севере Сумской области, в частности, в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачино, продолжается тактическое продвижение российских войск. Об этом в своем отчете сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, следящий за развитием событий на фронте.

Он отметил, что ситуация уже не является критической или полностью неконтролируемой, однако говорить о стабилизации еще рано. Российские оккупанты продолжают пытаться удержать инициативу, поддерживая давление на позиции украинских военных. Хотя в Андреевке украинским защитникам удалось выбить врага, атаки с целью возвращения утраченных позиций не прекращаются и продолжаются постоянно.