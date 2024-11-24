В районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников.

Оборона ВСУ проваливается. Фото из открытых источников

По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера.

Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.

"Если враг одновременно захватит Новоселку и Новый Комар, то Большая Новоселка окажется в окружении.

По его словам, Великая Новоселка имеет важное значение, поскольку выступает флангом и для Курахового, и для Гуляйполя в Запорожской области.

"После потери Великой Новоселки сразу просядет Гуляйполе, которое потянет за собой Орехов."

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Донецкой области, на Кураховском направлении, украинские подразделения оказались в полуокружении, а потому командованию стоит принять решение об организованном уходе, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. В целом, по его словам, ситуация "на фронте, к сожалению, без изменений".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские так называемые инспекторы по делам несовершеннолетних теперь частые гости в школах временно оккупированной Херсонщины. Отмечается, что террористы из Кремля собрали "активную" молодежь с временно оккупированного Запорожья для обучения, как выявлять и противостоять украинскому "экстремизму". Дети прошли обучение по выявлению своих сверстников, которые в дальнейшем считают себя украинцами и держат связь с Украиной.

