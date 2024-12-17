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Оборона в районе Курахово сыпется: россияне перебросили резервы

Враг подтянул резервы и пытается продавить оборону

17 декабря 2024, 22:46
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Марьян Ощановский

Оборона ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области постепенно разваливается, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Оборона в районе Курахово сыпется: россияне перебросили резервы

РФ усилили давление на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

"Кураховское направление постепенно сыпется. Враг перетащил туда часть резервов из Покровского направления", – сообщил военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, основной упор россияне делают на прорыве линий обороны с помощью техники, отрезании позиций и образовании "клещей".

Военнослужащий отметил сложное положение украинской пехоты и нехватку боеприпасов.

"Украинская пехота уже устала. Бои длятся 24/7. Заменить и усилить пехоту почти не кем. Со снарядами для артиллерии и минометов ситуация тоже не очень хорошая", — рассказал он.

Как известно, российские войска продолжают наступательные действия на Времивском выступлении, создавая угрозу оцепления для позиций Вооруженных Сил Украины. Как сообщает проект DeepState, наибольшее напряжение сейчас наблюдается в районе Великой Новоселки, особенно на участке между населенными пунктами Макаровка, Благодатное и Сторожево.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые п*д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7795
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