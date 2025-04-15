Обновлены данные о помощи Украине после прихода Трампа: сколько предоставили ЕС и США

После вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года Вашингтон прекратил новые поставки помощи Украине. В то же время, страны Европы продолжили поддержку, значительно опередив Соединенные Штаты по объемам помощи. Об этом свидетельствуют свежие данные Кильского института.

Помощь Украине от США и ЕС. Фото из открытых источников

Согласно обновлению Ukraine Support Tracker, в период с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года к концу февраля 2025 года общая помощь Украине со стороны Европы превысила 138 млрд. евро, тогда как вклад США составляет 119 млрд. евро. Таким образом, разрыв между союзниками составил 23 миллиарда евро в пользу Европы.

После инаугурации Трампа 20 января 2025 США не предоставили Украине ни одной новой военной, финансовой или гуманитарной помощи. Последний транш, объявленный еще при администрации Джо Байдена 9 января, составил 480 млн. евро военной поддержки.

"Недавняя пауза в помощи США усиливает давление на европейские правительства, чтобы сделать больше — как в финансовом, так и военном измерении", — говорится в отчете Кильского института.

В последний раз похожая задержка со стороны США наблюдалась в январе 2024 года во время политического кризиса в Конгрессе, когда согласование очередного пакета помощи зашло в тупик.

Помощь Украине от международных партнеров

На 28 февраля 2025 года Кильский институт фиксирует следующие объемы помощи Украине (в миллиардах евро):

Европа:

— Выделено — 138

— Запланировано — 97

— В общем — 234

США:

— Выделено — 115

— Запланировано – 4

— В общем — 119

Европа в этом контексте – это как отдельные страны (Германия, Франция, Польша и другие), так и институты Европейского Союза. Кроме США и Европы, значительную финансовую поддержку Украине оказывают и другие международные партнеры, в том числе Япония выделила 10,5 млрд евро, а Канада -10,3 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военная помощь США на самом деле может быть менее 20 млрд долларов.

Также "Комментарии" писали, что у США серьезный раскол из-за помощи Украине.