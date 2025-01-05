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Обновление карты DeepState: какая ситуация на фронте и где продвинулись оккупанты

Россия продолжает давить на Торецк и другие участки фронта.

5 января 2025, 09:05
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Slava Kot

Ресурс DeepState обновил свою интерактивную онлайн-карту о ходе военных действий на войне в Украине. По сообщению организации, отслеживающей ситуацию на фронте, российские войска продвинулись в Торецке и еще в нескольких местах.

Обновление карты DeepState: какая ситуация на фронте и где продвинулись оккупанты

Бои на Торецком направлении. Карта DeepState

Как сообщает DeepState в отчете за 5 января, у России есть продвижение на Торецком и Кураховском направлениях.

"Враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, у Дальнего, Воздвиженки и Барановки", — говорится в сообщении.

В предварительном отчете DeepState сообщал, что ситуация в Торецке "очень напряженная и хаотическая". Причиной этого стал чрезвычайно плотный огневой контакт между подразделениями украинских сил и формированиями оккупантов.

"Позиции, буквально, могут быть рядом друг с другом, а стрелковые бои могут проходить между комнатами дома. Пехота кацапов активно продвигается вглубь города, прячется среди обломков и домов, что усложняет ее поражение, потому что они практически повсюду", — указывает DeepState на ситуацию на фронте.

В настоящее время наиболее активные бои продолжаются в центре Торецка, в частности, в районе шахты "Центральная" и микрорайоне "Забалка". Кроме того, российские войска пытаются совершить движение в сторону Щербиновки. Однако Силы обороны успешно отражают штурмовые атаки армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ предупредили о решающей битве за Торецк. Как заявил военный, пока нельзя сказать, что украинские силы проиграли битву за этот город.

Также "Комментарии" писали о полковнике Иване Якубце, который прогнозирует тревожную ситуацию на фронте. Военный назвал какие города будет сдавать Украина, если не изменит тактику.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21027
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