Обмен мнениями о заморозке войны начался: Трамп имеет «дедлайн»

Ядерный удар, о котором так много говорили разные российские политики, становится фактором сегодняшней политической риторики, считает политолог Вадим Денисенко.

Переговоры Украины и РФ

"Выглядит, по-моему, следующее: вокруг Путина есть группа радикалов (Патрушев, Ковальчукаи и частично Чемезов и Вайно) – старые деды (кроме Вайно), которые хотят быть более радикальными, чем Путина и играют в ястребов. И они искренне верят, что ядерный удар продлит им политическую жизнь, а России вернет величие. И они начинают качать Путина публично", – отмечает Денисенко.

К сожалению, подчеркивает политолог, похоже, что в отличие от карибского кризиса, когда был один публичный оппонент Хрущева (Микоян), сейчас публичного оппонента может и не быть.

"Ядерный удар, в понимании этих дедов, зацементирует их власть и власть их детей. Хотя это тоже миф. Есть еще один персонаж – заместитель главы администрации Путина Кириенко, который молчаливо на все это смотрит и считает, что послеядерная изоляция Путина превратит его (Кириенко) в де-факто Президента", – отмечает политолог.

По его словам, этому всему, как ни странно противостоит сам Путин. Диктатор боится не только за свою жизнь, но еще за две вещи.

"Во-первых, он очень опасается окончательной изоляции. А ядерный удар с большой долей вероятности приведет именно к этому. Во-вторых, он боится потерять свою главу в учебнике по истории. И эти две вещи – главный сдерживающий фактор, как минимум, на сегодняшний день. И потому повторю то же, что и говорил неделю назад: ядерная угроза на сегодняшний день минимальна", — считает политолог.

При этом Денисенко предполагает, что вопрос заморозки конфликта в Украине Трамп попытается решить до своей инаугурации.

"Уже сейчас мы можем говорить, что наш вопрос будет решаться как часть крупных соглашений Трампа по всему миру. Точно так же, можем утверждать, что Путин будет тянуть время с реальными переговорами, пока не поймет, что линия фронта стабилизировалась", — говорит политолог.

Он выразил убеждение, что не переговоры, а обмен мнениями на более низком уровне уже начался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько еще времени РФ сможет вести войну против Украины.



