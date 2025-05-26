Обмен 1000 на 1000: среди освобожденных мог быть предатель

С 23 по 25 мая Украина и Россия провели большой обмен военнопленными, по формуле "1000 на 1000", который был согласован на переговорах в Стамбуле. В Украину вернулись 1000 военных и гражданских, которых РФ удерживала на ТОТ или в России. Среди возвращенных военных, вероятно, был предатель Анатолий Тараненко, в 2021 году добровольно сдавшийся врагу.

Анатолий Тараненко

Об этом идет речь в расследовании общественного медиапортала Бахмут IN.UA.

Боец ВСУ Анатолий Тараненко, который в 2021 году добровольно сдался боевикам, предварительно сжег свою боевую машину пехоты, вернулся в рамках обмена в эти выходные.

Об исчезновении бойца в 2021 году сообщало оперативное командование "Север". Было подтверждено, что военный исчез и его разыскивали. Впоследствии мужчина был замечен в роликах, опубликованных боевиками "ДНР". На них Анатолий Тараненко признавался в том, что сам сдался в плен и рассказывал информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Украины. Установить детали исчезновения военнослужащего должно следствие.

Анатолий Тараненко дает показания оккупантам / скриншот из росисточников

Все это время Анатолий Тараненко находился в плену. Вероятно, он был освобожден во время последнего обмена. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал фото, где видно мужчину, похожего на Анатолия Тараненко.

Мужчина, похожий на Анатолия Тараненко / фото Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Также журналист обнародовал показания людей, которые якобы сидели вместе с ним. Анатолий Тараненко якобы просил у россиян нож для пыток украинских пленных и выражал желание получить гражданство России, чтобы воевать на ее стороне.

После того как Анатолий Тараненко попал в плен, он стал героем российских пропагандистских сюжетов. То ли это были принудительные кадры, то ли мужчина сам инициировал съемки, неизвестно. Ниже приводим примеры того, что говорил на камеру россиянам пленный военный.

В частности, мужчина рассказывал об "избиении, пьянстве и употреблении наркотиков" в рядах ВСУ. Также он говорил, что войну с РФ развязала Украина для "зарабатывания денег".

Свидетельство Анатолия Тараненко для рас / скриншоты

Оккупанты возили Анатолия Тараненко в оккупированные населенные пункты, которые якобы обстреливали украинские защитники. Там пленник "просил прощения у детей". При этом его представляют как "бывшего бойца ВСУ".

Военный с ребенком / скриншот

О сдаче Анатолия Тараненко в плен сообщала и пресс-служба так называемой "народной милиции днр". Мужчина, якобы, обратился к ним за помощью из-за произвола в рядах украинской армии. Ему якобы оказывали психологическую помощь.

" Народная милиция днр " об Анатолии Тараненко

Пока о судьбе Анатолия Тараненко неизвестно. Официальные военные источники не высказывались по поводу освобожденного военного.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир "Азова" раскритиковал большой обмен пленными с РФ.