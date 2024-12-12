Обидно за контрнаступление в 2023 году: в Германии рассказали, что сейчас происходит на фронте

В ходе масштабного наступления в нынешнем году россияне захватили ряд населенных пунктов, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023 году. При этом российская армия не прекращает штурмы украинских позиций, пытаясь захватить как можно больше территорий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Радио Свобода высказал военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Больше всего я боюсь, что они (россияне – ред.) продвинутся с юго-востока. Сейчас видим, что они почти отобрали Курахово, а это действительно большая проблема. Думаю, оно сейчас почти в окружении. Сейчас еще нет котла, но Украина ежедневно отступает оттуда, а Россия ежедневно продвигается вперед на один-три километра", — сказал обозреватель.

По его словам, очень похожая ситуация и в Великой Новоселке, где Украина могла бы отбить одно маленькое село.

В то же время, отметил аналитик, мы видели, как Благодатное перешло под контроль российской армии, а также ряд маленьких сел, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023.

"Поэтому я считаю, что это действительно большая неудача для Украины. Знаю, что это руины, и речь идет о маленьких селах, но с точки зрения символической ценности это показывает российской аудитории через государственную пропаганду, а также украинской аудитории, что никто сейчас не может думать об освобождении. Все больше территорий Украины попадает под оккупацию", – отметил обозреватель.

Также он отметил, что россияне не удалось остановить в Торецке. В этом городе есть медленное поэтапное продвижение. Сейчас почти две трети города под контролем России, хотя мы видели там попытки украинского контрнаступления.

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