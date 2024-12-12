Обидно за контрнаступление в 2023 году: в Германии рассказали, что сейчас происходит на фронте

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Кравцев Сергей
В ходе масштабного наступления в нынешнем году россияне захватили ряд населенных пунктов, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023 году. При этом российская армия не прекращает штурмы украинских позиций, пытаясь захватить как можно больше территорий. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире Радио Свобода высказал военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, очень похожая ситуация и в Великой Новоселке, где Украина могла бы отбить одно маленькое село.
В то же время, отметил аналитик, мы видели, как Благодатное перешло под контроль российской армии, а также ряд маленьких сел, которые Украина вернула под контроль после контрнаступления в 2023.
Также он отметил, что россияне не удалось остановить в Торецке. В этом городе есть медленное поэтапное продвижение. Сейчас почти две трети города под контролем России, хотя мы видели там попытки украинского контрнаступления.
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