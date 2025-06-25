Обеспечение ВСУ оружием под большим вопросом: эксперт заговорил о катастрофе

Украина значительно больше нуждается в вооружении, чем способна покрыть собственными производственными мощностями или получить из-за границы, заявил военный эксперт и основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, украинская армия насчитывает около миллиона военнослужащих, и на их денежное довольствие государство тратит до 600 миллиардов гривен ежегодно. В то же время на обеспечение войск вооружением финансирование крайне недостаточно.

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"Нам нужно около миллиона артиллерийских снарядов, а поступает только половина потребностей — из-за дефицита средств", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ испытывают критический дефицит боеприпасов. Несмотря на запрос на 3,5–4 миллиона снарядов ежегодно, фактические поставки от партнеров составляют всего два миллиона, то есть лишь 50% от потребностей.

Отдельная проблема – недостаток FPV-дронов обоих типов: ближнего и дальнего радиуса действия. Особенно критична ситуация с оптоволоконными дронами, в которых Украина уступает России по количеству.

"Этот сегмент мы можем развивать самостоятельно, но все снова упирается в нехватку финансов", — добавил Нарожный.

Также он привел пример ударных БПЛА дальнего действия, в частности Ант-196 "Февраль", уже демонстрирующих эффективность в атаках по тыловым объектам врага. Впрочем, серийное производство требует расширения и финансовых вложений.

Среди других острых потребностей фронта эксперт назвал бронетехнику (джипы, боевые машины, боевые модули) и артиллерийские системы, например САУ "Богдана". В Украине есть производственные базы, в частности, "Украинская броня", но они не могут раскрыть полный потенциал без надлежащего финансирования.

"Сейчас запущено производство 155-мм снарядов, но речь идет лишь о сотнях тысяч единиц, тогда как потребности значительно больше", — подытожил он.

Портал "Комментарии" писал, что Украина сможет наносить удары ракетами "Сапсан" по всем объектам, находящимся в зоне досягаемости этого оружия, отметил военный эксперт Денис Попович в эфире "Киев 24".