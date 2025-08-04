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Ермак ответил Медведеву, резко умолкшему после слов Трампа

Дмитрий Медведев не отвечает на угрозы Трампа несколько дней.

4 августа 2025, 08:55
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Дональду Трампу ядерной войной. Однако он замолчал после решения американского лидера отправить атомные подводные лодки поближе к РФ. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему это произошло.

Ермак ответил Медведеву, резко умолкшему после слов Трампа

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Андрей Ермак прокомментировал более трехдневное молчание Дмитрия Медведева, дерзко намекавшего на ядерную войну с США. Как объясняет руководитель ОП, российский политик сразу стих после решения Трампа разместить атомные субмарины вблизи России.

"Концепция "мир через силу" работает. Только появились американские атомные подлодки, сразу умолк один российский алкоголик, обещавший ядерную войну в своем Х", — отметил Ермак.

Представитель Зеленского добавил, что это очередное доказательство того, что "россия понимает только силу".

Напомним, что после дерзких комментариев Медведева Трамп призвал его "следить за своими словами". Однако в ответ Медведев заявил, что США может превратиться в "ходячих мертвецов", ведь у РФ есть "мертвая рука" — комплекс автоматизированного управления массированным ядерным ударом в ответ.

Трамп резко ответил на ядерные угрозы Медведева, заявив, что атомные подлодки будут перемещены ближе к РФ на всякий случай. После этого высшее руководство РФ, в частности, Путин, Лавров, Песков и тот же Медведев, не комментировали угрозы Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отложил ответ на заявление Трампа о перемещении атомных подлодок к берегам России.

Также "Комментарии" писали, что Ермак отреагировал на ядерные угрозы Медведева в сторону Трампа и заявил, что "оторвут их яйца".



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