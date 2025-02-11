Объект не работает: в ДТЭК раскрыли последствия российского удара по Полтавщине

Российские оккупанты утром 11 февраля нанесли ракетный удар по территории Украины. Под обстрел попал объект газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области, он поврежден и прекратил работу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Газодобывающий объект ДТЭК на Полтавщине был основной целью удара. Фото: reform.energy

"Сегодня во время утренней ракетной атаки произошло попадание в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Объект не работает. Производится оценка разрушений и повреждений", — сказано в сообщении.

Других подробностей энергетическая компания не приводит. Какой именно объект был поражен и есть ли пострадавшие — не уточняется.

Портал "Комментарии" днем 11 февраля сообщал со ссылкой на Воздушные силы Украины, что большую часть крылатых и баллистических ракет РФ в ходе утренней атаки выпустила по Полтавщине, там, соответственно, зафиксированы самые серьезные последствия ударов. Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Сначала противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела баллистикой. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне совершили очередную атаку на энергосистему Украины, в частности, на газовую инфраструктуру, из-за чего в нескольких областях были введены экстренные отключения электроэнергии.

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 11 февраля оккупанты совершили комбинированную атаку ракетами разных типов — воздушного, наземного и морского базирования — на объекты газовой промышленности в Полтавской области. Для этого враг использовал до 19 ракет разных типов. В то же время, информация о результатах работы противовоздушной обороны пока уточняется.

Кроме того, ночью враг применил 124 "Шахеда" и другие типы беспилотников. Удалось сбить 57 дронов, еще 64 беспилотника-имитатора были уничтожены в результате потерь на локациях.

Из-за вражеских ударов пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасская область. В Черкасской области есть сообщения о двух пострадавших. Также в результате взрывной волны были повреждены объекты в Киевской области. В Бориспольском районе пострадали детсад и две школы — одна действующая, а другая новостройка. В зданиях выбиты стекла, двери и окна. Повреждены также детская площадка и частный дом.