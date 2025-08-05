Об успехах не идет: стало известно, где армия РФ полностью провалила план Путина

Российские войска продолжают летнее наступление на востоке Украины, однако из-за больших потерь среди личного состава говорить об их успехах на фронте не приходится. Об этом заявил военный эксперт, основатель БФ "Реактивная почта" Олег Нарожный в эфире "Радио НВ".

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"Создается впечатление, что противник не достиг поставленных целей. В частности, в районе Покровска их наступление фактически захлебнулось", — отметил эксперт.

Нарожный подчеркнул, что украинские защитники, включая подразделения морской пехоты, держат оборону. В то же время, по его словам, возможности для контратак пока ограничены, а текущие тактические достижения противника не имеют стратегического значения.

"Наибольшая угроза сейчас — восточнее Покровской, где возникает риск частичного окружения. Если ВСУ смогут контратаковать и отвергнуть оккупационные силы, это серьезно стабилизирует ситуацию на этом участке фронта", — добавил он.

По словам эксперта, Покровск имеет критическое значение для логистики украинской армии в районе Славянска и Краматорска. Его потеря приведет к серьезным осложнениям в поставках.

"Ситуация сложна также во Временном Яру, который сейчас под огнем. За ним — Константиновка, большой город, который также может оказаться под угрозой. Но в общем, за два месяца интенсивных боевых действий на Донбассе и огромных потерь среди личного состава РФ, враг так и не достиг ощутимых результатов", — подчеркнул Нарож.

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