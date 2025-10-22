Об оптимизме речь не идет: озвучено единственное условие избегания катастрофы в Украине зимой

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, поделился прогнозом обеспечения электроэнергией в Украине на период зимы. Он отметил, что точное развитие событий предугадать сложно, однако возможны два варианта — нейтральный или пессимистический.

Фото: из открытых источников

" Оптимизма я не разделяю — реальными остаются лишь нейтральный и отрицательный сценарии. Нейтральный связан с аномально теплой зимой, но в подобное течение событий я не верил и раньше " , — отметил Корольчук в разговоре с "Главредом".

Он добавил, что три предыдущих зимы создали иллюзию безопасности, что инфраструктура защищена, а система ПВО работает эффективно. На самом же деле ситуация в значительной степени зависела от благоприятной погоды и отсутствия масштабных обстрелов.

Весной 2025 года, по словам эксперта, РФ изменила подход к атакам, сосредоточившись на газовой инфраструктуре. В лучшем случае украинцы могут рассчитывать на график 50/50 – пол суток со светом, другие – без.

Между тем, в ночь на 22 октября Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе и ракетами по энергетическим объектам в Киеве, Днепре, Запорожье, Кременчуге, Конотопе, Измаиле и Чернигове. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, были разрушены жилые дома, есть погибшие, среди них дети.

Как уже писали "Комментарии", Россия изменила стратегию атак на украинскую энергосистему. Если раньше обстрелы были разбросаны и бессистемны, то теперь враг работает целенаправленно, стараясь максимально ослабить энергетическую инфраструктуру страны перед наступлением зимы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, Кремль получил новую задачу постепенно снижать устойчивость энергосистемы Украины, чтобы создать условия для дефицита электроэнергии.