Украина продемонстрировала миру эффективное и экономное использование систем Patriot, что вызвало увлечение партнеров. Народный депутат Егор Чернев в комментарии "Новости.LIVE" сообщил , что украинские военные получили уникальный опыт применения зенитно-ракетных комплексов, которого раньше не имело ни одно государство.

Чернев подчеркнул, что из-за ограниченного количества ракет украинские операторы перешли на "ручной режим" управления, благодаря которому одну цель удается сбить только одной противоракетой. В стандартном автоматическом режиме на одну угрозу тратят 2-3 ракеты, в то время как новый украинский подход позволяет значительно экономить боеприпасы и повышает эффективность ПВО.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко отмечал, что украинские технологии обладают потенциалом не только на отечественном фронте, но и за рубежом, в частности на Ближнем Востоке. Украинские разработчики готовы предложить экономические решения для перехвата иранских ударных беспилотников, что поможет союзникам сохранить дорогостоящие ракеты для западных систем противовоздушной обороны.

Несмотря на активные боевые действия в других театрах, Украина стабильно получает жизненно необходимое американское вооружение. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг слухи о прекращении программы PURL и подтвердил, что европейские партнеры продолжают финансировать поставки техники для ВСУ.

В ежегодном отчете генсек подчеркнул, что именно благодаря этой программе, украинское небо надежно защищается от вражеских атак. С начала реализации инициативы Украина получила около 75% всех необходимых ракет для батарей Patriot и 90% перехватчиков других систем ПВО. Такой уровень обеспечения позволяет украинским силам эффективно противодействовать угрозам, оптимально используя имеющиеся ресурсы и показывая высокий уровень военного мастерства.

"Комментарии" уже писали , что украинские военные продолжают точечные удары по объектам российских кафиров в Донецкой области и в прибрежных районах Азовского моря. Силы беспилотных систем подтвердили успешное попадание по одному из вражеских складов в селе Бурякова Балка недалеко от Мангуша, что стало частью масштабной операции, направленной на уничтожение логистических и коммуникационных объектов противника.