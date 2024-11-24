О завершении войны в течение 24 часов речь не идет: что понял Трамп

Глава Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж выразил мнение, что команда Дональда Трампа активно исследует реальное положение дел и учитывает позиции всех сторон перед возможными переговорами, об этом он заявил в эфире Эспрессо.

Дональд Трамп

В частности Сергей Джердж предположил, что администрация Трампа может принять решение о передаче систем противоракетной обороны THAAD Украине. Он отметил, что главным препятствием в этом вопросе может стать только высокая стоимость этих систем.

"Поскольку система ПВО THAAD носит лишь оборонительный характер и при ее передаче Украине не будет никакой эскалации", – подчеркнул Джердж.

При этом эксперт отметил, что команда Трампа пристально анализирует ситуацию и изучает планы России. Это может положительно повлиять на решение администрации по поддержке Украины.

“Сегодня уже все видят, что ни о каких 24 часах для завершения войны речь не идет. Об этом не говорят ни Трамп, ни его советники. Очевидно, что это была лишь часть его предвыборной программы. Думаю, что команда Трампа сейчас занимается тем, что анализирует реальное положение дел и изучает позиции каждой стороны", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, такой подход может способствовать формированию более конструктивной политики США по помощи Украине.

Джердж подчеркнул, что потенциальные решения Трампа по поддержке Украины могут влиять не только на двусторонние отношения, но и на общую политику НАТО. Команда будущего президента США стремится найти баланс между оказанием помощи и минимизацией рисков эскалации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее Дональд Трамп рассказывал о том, что готов завершить войну в Украине в течение 24 часов. Впрочем, кремлевский диктатор Путин настаивает на том, что переговоры могут состояться только с учетом "реалий на земле".



