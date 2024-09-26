О такой оккупации можно мечтать: в ВР рассказали, как восстанавливают Суджу и готовят ее к зиме

Нардеп Соломия Бобровская рассказала детали уникальной истории для украинцев с созданием первой военной комендатуры за пределами таможенной территории Украины. По ее словам, там налажена работа врачей, в том числе и хирургов, прибывших из Украины.

Суджа

"Уже сейчас город Суджа и окрестные населенные пункты будут готовиться к зимнему периоду: украинские военные инженеры под руководством офицеров гражданско-военного сотрудничества восстанавливают критическую инфраструктуру населенных пунктов, подразделения охраны и обеспечения предоставляют местным питьевую воду, хлеб и готовят места установки "буржуек", подвозят другие продукты питания, медикаменты и средства гигиены. К тому же, привозят местным военным врачам разной специализации (согласно потребностям и заявкам); -включают дизельные и бензиновые генераторы, чтобы доставлять водопроводами воду в дома", — сообщила Бобровская.

Более того, по ее словам, жители Курской области, желающие эвакуироваться в Украину или нуждающиеся в гуманитарной помощи, могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" Минреинтеграции. Эвакуируют их при насущной нужде и вообще относятся по-человечески: пожалуй, многие россияне испытали такое отношение впервые в жизни, заявила Бобровская.

"Ну и без преувеличения – о такой "оккупации" и отношениях можно только мечтать. Ибо, как себя показывают Силы обороны Украины на территории своего врага — России, — сверхвысокий уровень культуры и толерантности. И Государство Украины на собственном примере доказывает, что международное право еще может работать", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Суджа находится под контролем ВСУ с начала августа.



