О победе говорить рано: как изменит ситуацию на фронте отступление РФ от Покровска

Российские войска, недавно начавшие отступление на Покровском направлении, вероятно, столкнулись с нехваткой ресурсов. Об этом в эфире Radio NV заявил военный аналитик Михаил Жирохов.

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"Я бы не стал рассматривать это событие как полноценную победу. Россияне просто переориентировали свои усилия. Их ключевая цель сейчас — обход Временного Яра и выход к трассе на Константиновку. Сам Часов Яр они штурмуют уже более года безрезультатно, поэтому теперь пытаются обойти его с флангов. прокомментировал Жирохов.

По его словам, отвод российских сил с Покровского направления носит сугубо тактический характер. Москва пытается усилить свои позиции на других отрезках фронта.

"Это не значит, что россияне потеряли инициативу на этом направлении. Они до сих пор способны самостоятельно выбирать, где развернуть наступательные действия. Просто сейчас сложно определить, где именно начнется их главная летняя операция. Исходя из течения войны, мы можем ожидать ее старт в ближайшие недели — с конца мая или начала июня", — добавил эксперт.

В то же время пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что именно на Покровском направлении оккупанты достигли наименьших успехов. На отдельных участках даже наблюдается отступление противника.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось сорвать российское наступление на Сумщине. По его словам, у государственной границы и на территории РФ продолжаются ожесточенные бои.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска постепенно отходят с западной части Покровска после того, как не удалось перерезать важную трассу, соединяющую город с Днепропетровщиной. Об этом во время телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.