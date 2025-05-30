О победе больше никто не говорит: чего теперь ожидать каждому

С украинского дискурса исчезло слово "победа", на это обратил внимание общественный деятель Валерий Пека . С одной стороны, говорит он, причины ясны: многократно завышенные ожидания заканчивались массовым разочарованием и падением депрессии.

Война в Украине

"Никакой победы на горизонте пока не просматривается. Источником больших надежд и разочарований стала новая американская администрация, и не только для Украины, но и для народов всех континентов, но вряд ли нас утешит, что мы не одиноки в большой и достойной разочарованной компании", — говорит эксперт.

Впрочем, по его мнению, исчезновение слова "победа" все же большая проблема, ведь украинцы теряют ощущение будущего. То есть никто уже не понимает чем и как можно завершить войну.

"Мы знаем, что мы не бесконечно выносливы и устойчивы. То же мы знаем о России. Что будет дальше? Отсутствие картинки будущего, публичной дискуссии о сценариях и вариантах приводит к еще большему истощению, чем разочарование завышенных ожиданий", — говорит Пекарь.

По его словам, люди отличаются от других существ тем, что не могут жить исключительно в настоящем времени, им нужна картина будущего, вдохновляющая, сплачивающая, дающая энергию.

"Сейчас мы живем исключительно в настоящем, как советовал Виктор Франкл — это хорошо для выживания, но только в случае, когда твоим будущим занимается кто-то другой, взрослый и добрый. Заключенные концлагеря знали, что за колючей проволокой идет большая война, и если/когда в ней победят силы добра, их все будут освобождены. Но мы не в концлагере, мы сами и есть силы добра, которые ведут борьбу. И нам в настоящее время недостаточно — нам нужно будущее", — говорит Пекарь.

Очевидно, подчеркивает он, что рано или поздно война завершится, потому что бесконечных войн не бывает. При этом есть разные сценарии завершения войны. Впрочем, нет ответа на вопросы, какие из них приемлемы для каждого.

"А отсутствие картинки будущего является не только личной проблемой каждого из нас, фактором личного выгорания. Это наша общественная проблема сплоченности, понимания и совместной производительной деятельности. Невозможно попасть из пункта А в пункт Б, если его расположение неизвестно. У нас действительно нет карт — карт местности, куда мы направляемся. Эта местность называется "будущее", и эти карты нам нужны", – подытожил эксперт.

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