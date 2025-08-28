О переговорах уже не идет: озвучен страшный сценарий уничтожения Путиным Уураины

Ракетные и беспилотные атаки России по территории Украины, особенно по объектам энергетической инфраструктуры, являются прямым свидетельством того, что Москва не стремится к завершению войны и не готова садиться за стол переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя очередную волну обстрелов.

Фото: из открытых источников

По его словам, поведение РФ абсолютно предсказуемо и повторяет шаблон предыдущих лет.

"Она будет накапливать ресурсы на фронте. Использовать массово дроны для ударов по гражданскому населению. Наносить ракетные удары по критической энергетике. Это не новое — она делала это год назад, два года назад. Просто масштабы растут", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что РФ избрала тактику затягивания войны, надеясь на усталость мира.

"Россия видит, что после трех лет боевых действий международное сообщество не готово решительно давить на нее, хотя и США, и Китай имеют соответствующие инструменты", — добавил он.

Подоляк напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно обращал внимание на нежелание РФ вступать в любой реальный переговорный процесс, публично заявляя об этом на международных форумах.

"Принуждение к переговорам — единственный возможный сценарий. Причем, это давление должно быть направлено конкретно на Путина. Если же мы и дальше будем притворяться, будто не понимаем, что Россия не готовится к миру, она будет только усиливать свои атаки", — считает советник главы ОП.

Отдельно Подоляк обратил внимание на абсурдность заявлений российских чиновников, подвергающих сомнению легитимность Зеленского как главы государства.

"Показательно: в то время, как Китай — фактически стратегический партнер России — поздравляет Украину с Днем Независимости, глава МИД РФ Лавров публично сомневается в легитимности президента Украины. Это выглядит как политическое шизофреническое мышление. Потому что для США, Китая, Европы, практически для всех — легитимность Зеленского очевидна. их вести", — подчеркнул Подоляк.

