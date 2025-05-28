О переговорах стоит забыть: есть только два сценария завершения войны в Украине

Есть только два действенных варианта завершения войны в Украине — либо максимальное санкционное давление на Россию, либо масштабное вооружение украинской армии, считает Владимир Ельченко, бывший постпред Украины при ООН и экс-посол в США.

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По его убеждению, ход боевых действий сегодня настолько нестабильный и противоречивый, что строить точные прогнозы крайне сложно. В международной риторике полный диссонанс: союзники говорят одно, Трамп другое, его советники третье. По словам дипломата, это скорее похоже на "управляемый хаос", в котором никто не имеет четкой стратегии по войне.

Ельченко подчеркнул: реально повлиять на завершение конфликта могут только два фактора — либо "адские" санкции против РФ, либо существенное усиление военной поддержки Украины со стороны партнеров.

Переговоры, по его мнению, имеют значение только в гуманитарной плоскости — для обмена пленными или оказания помощи гражданским. Все остальные форматы диалога пока остаются декларативными и не дают результата.

Также стало известно, что США подготовили детальный мирный план по 22 пунктам, однако он пока не удовлетворяет ни Киев, ни Москву — об этом сообщил представитель Трампа Кит Келлог.

Между тем, ситуация на фронте обостряется: Россия перебросила дополнительные силы в приграничные районы Черниговской и Сумской областей. Как сообщил спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник, это заставляет украинское войско постоянно держать оборону на этих направлениях, что ограничивает маневренность и возможность опрокидывания резервов.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с очередным заявлением о возможности продолжения переговоров с Украиной. Его цитируют русские государственные СМИ. В частности, Песков признал, что пока нет четкого понимания организации второго раунда переговоров — ни относительно формата, ни относительно места их проведения.