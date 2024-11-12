О мире в Украине будут договариваться США и Китай: когда организуют переговоры

Ряд западных СМИ сообщают, что Дональд Трамп обещает посадить Украину и Россию за стол переговоров на следующий день после получения реальной власти. Как говорит военный, политолог Кирилл Сазонов – это возможно, но не будет иметь никаких результатов.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Россия во время таких переговоров потребует передать ей четыре украинских области, которые вписаны в ее Конституцию, а также захочет, чтобы с нее сняли все санкции. Также, говорит военный, РФ захочет и какую-то "ритуальную" уступку — типа статуса русского языка в Украине и возвращению РПЦ-ФСБ в старом формате доминирующей религии. Ну и для комплекта еще выдвинет кучу требований типа сокращения ЗСУ и гарантий невступления в НАТО, отметил военный.

Украина в свою очередь будет говорить о том, что РФ должна вывести свои войска за границы 1991 года, выплатить репарации за все разрушенное. Кроме того, добавляет Сазонов, никуда не делось требование о судах для российских военных преступников.

Сазонов отмечает, что в таких условиях просто невозможен компромисс, а заморозка войны не устроит ни Украину, ни РФ.

Военный допустил, что Трамп может начать давить на переговорщиков. Можно, по его словам, обрезать Украине помощь деньгами и оружием. Это не в ноль, ведь глава дипломатии Жозеп Борель заявил, что программу ЕС "миллион снарядов для Украины" выполнят до конца года. Плюс еще полмиллиона снарядов из других источников. И дальше по миллиону в год их промышленность может нам обеспечить.

"Но ладно, с нами понятно. Как Трамп может давить на Россию? Ведь сейчас она держится на плаву в первую очередь благодаря поддержке Китая. А давить исключительно на Киев Трамп не захочет. Потому что это будет выглядеть, как слабость. Будет выглядеть, как прогиб Вашингтона под Пекин и Москву. Это и будет прогибом. Трампу такая история точно не подходит", — считает военный.

Так или иначе, уверен Сазонов, главные переговоры будут вести не Киев и Москва, а Вашингтон и Пекин. При этом он считает, что Трампу и вообще Соединенным Штатам не нужен проигрыш Украины.

"Это для них катастрофа и признание Китая лидером. Но и проигрыш России, тотальный, как мы хотим, им тоже не нужен. Им нужна слабая и послушная Россия. В противовес Китаю. И это только кусочек большой картины в этом конкретном месте. Есть еще Тайвань и Корейский полуостров. Африка. Индия. Экономические интересы. Позиция Европейского Союза", — говорит Сазонов.

По его мнению, все это и будут обсуждать на переговорах Вашингтон и Пекин. И если будет найдено какое-то приемлемое решение – вернуться к столу, за которым сидят Киев и Москва.

"Посмотрят, что тут у нас по линии фронта. Что по экономическим резервам. Что по их интересам на этой территории. И только тогда будут какие-то контуры реального решения. А если не договорятся – будут поддерживать. Америка нас. Китай – Россию", — говорит Сазонов.

Так что, подчеркивает он, никакого чуда 20 января не произойдет. По его словам, Украина получила время, чтобы к моменту, когда прозвучит вопрос "Что тут у вас?" мы могли показать хорошую картинку и на фронте, и в экономике.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин нацелился на три города-милионника в Украине.



