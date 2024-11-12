О мире в Украине будут договариваться США и Китай: когда организуют переговоры

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Ткачик Олеся
Ряд западных СМИ сообщают, что Дональд Трамп обещает посадить Украину и Россию за стол переговоров на следующий день после получения реальной власти. Как говорит военный, политолог Кирилл Сазонов – это возможно, но не будет иметь никаких результатов.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Россия во время таких переговоров потребует передать ей четыре украинских области, которые вписаны в ее Конституцию, а также захочет, чтобы с нее сняли все санкции. Также, говорит военный, РФ захочет и какую-то "ритуальную" уступку — типа статуса русского языка в Украине и возвращению РПЦ-ФСБ в старом формате доминирующей религии. Ну и для комплекта еще выдвинет кучу требований типа сокращения ЗСУ и гарантий невступления в НАТО, отметил военный.
Украина в свою очередь будет говорить о том, что РФ должна вывести свои войска за границы 1991 года, выплатить репарации за все разрушенное. Кроме того, добавляет Сазонов, никуда не делось требование о судах для российских военных преступников.
Сазонов отмечает, что в таких условиях просто невозможен компромисс, а заморозка войны не устроит ни Украину, ни РФ.
Военный допустил, что Трамп может начать давить на переговорщиков. Можно, по его словам, обрезать Украине помощь деньгами и оружием. Это не в ноль, ведь глава дипломатии Жозеп Борель заявил, что программу ЕС "миллион снарядов для Украины" выполнят до конца года. Плюс еще полмиллиона снарядов из других источников. И дальше по миллиону в год их промышленность может нам обеспечить.
Так или иначе, уверен Сазонов, главные переговоры будут вести не Киев и Москва, а Вашингтон и Пекин. При этом он считает, что Трампу и вообще Соединенным Штатам не нужен проигрыш Украины.
По его мнению, все это и будут обсуждать на переговорах Вашингтон и Пекин. И если будет найдено какое-то приемлемое решение – вернуться к столу, за которым сидят Киев и Москва.
Так что, подчеркивает он, никакого чуда 20 января не произойдет. По его словам, Украина получила время, чтобы к моменту, когда прозвучит вопрос "Что тут у вас?" мы могли показать хорошую картинку и на фронте, и в экономике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин нацелился на три города-милионника в Украине.
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