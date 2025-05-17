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О компромиссе речь не идет: на Западе назвали варварскую цель Путина в войне

Единственное, что может сдержать Путина — риск краха его власти и нестабильность внутри режима

сегодня, 21:35
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Клименко Елена

Итогом встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле стала договоренность только об обмене пленными: по 2000 человек с каждой стороны должны вернуться домой. Все остальное – в частности, обещание "продолжить контакты" – является декларативным и ничего не обязывает. По словам обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта, это заявление адресовано прежде всего США.Украина, отмечает он, стремится сохранить стратегические отношения с Вашингтоном, чтобы не остановился поток военной и финансовой помощи.

О компромиссе речь не идет: на Западе назвали варварскую цель Путина в войне

Фото: из открытых источников

Эггерт отмечает: российские власти боятся, что США могут потерять интерес к переговорам и прибегнуть к новым жестким санкциям, если признают разговоры с РФ напрасными.

"Путин не остановится, пока не увидит угрозы собственному режиму или возможности потерять власть. Сейчас таких предпосылок нет – желающих идти на фронт за 5 миллионов рублей все еще хватает", – подчеркивает журналист.

Он добавляет, что экономика РФ в настоящее время переведена в военный режим и работает фактически без остановки, поэтому разворота Кремля не будет.

Портал "Комментарии" писал, что российские военные, несмотря на глубокое разочарование в командовании, власти и экономических элитах, остаются готовыми продолжать войну до полного захвата украинских территорий, которые Кремль считает "присоединенными".

В разговорах оккупанты признают усталость и недовольство условиями службы — в частности, отсутствием ротаций, безразличием соотечественников, масштабной коррупцией в армии и обогащением военных подрядчиков на фоне затяжной войны. Однако, несмотря ни на что, отвергают идею безусловного прекращения огня. Некоторые из военных заявляют, что на самом деле война выгодна наживающимся на контрактах генералам и бизнесменам, в то время как обычные солдаты оставлены на произвол судьбы. Они с горечью говорят о безразличии общества:



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Источник: https://www.dw.com/ru/teni-putina-i-trampa-nad-stambulom/a-72573076?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
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