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О каком оружии в Украине Россия никогда не узнает: Зеленский сделал интригующее заявление

Зеленский рассказал, продвинулся ли вопрос с передачей ракет Taurus Украине

сегодня, 10:51
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский намекнул, что переговоры с Германией по ракетам Taurus продолжаются. При этом украинский лидер дал понять, что все обсуждения происходят конфиденциально и за кулисами. Никаких анонсов и, тем более объявлений о передачи Украине важного вооружения никто делать не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в интервью RTL.

О каком оружии в Украине Россия никогда не узнает: Зеленский сделал интригующее заявление

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский дипломатично ответил: "Мы работаем в этом направлении".

"Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцом договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и придерживаюсь обещания", – высказался президент.

Фридрих Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – "в пределах возможного".

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на всякого рода намеки с передачей Украине крылатых ракет Taurus в настоящее время этот вопрос новым правительством Германии не рассматривается. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD", ссылаясь на собственные источники.

При этом, как известно, сегодня с визитом в Берлине находится глава украинского государства Владимир Зеленский, который намерен поднять вопрос поставок Taurus в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Но канцлер Фридрих Мерц также не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения", — отмечает издание.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли. 




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