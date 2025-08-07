О каком мире может идти речь: что изменилось в войне после инаугурации Трампа

С того момента, как Дональд Трамп официально уже во второй раз занял свой пост в Белом доме, атаки российских войск по Украине дронами и ракетами увеличились более, чем вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ BBC Verify.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что атаки начали нарастать еще во времена президентства Джо Байдена, однако после победы Трампа на выборах в ноябре они резко увеличились. Количество воздушных атак РФ по Украине достигло самого высокого уровня за все время войны.

Аналитики напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну за 24 часа и не раз утверждал, что войны не произошло бы, если бы президентом США был человек, которого "уважают" в Кремле. Но с момента победы на выборах Трампа время от времени обвиняли в заигрывании с Россией. Кроме того, Штаты уже дважды приостанавливали поставки важного оборудования Украине. Между тем производство баллистических ракет в России, по данным украинской разведки, за последний год выросло на 66%.

"Данные, проверенные BBC Verify на основе ежедневных отчетов об инцидентах, опубликованных Военно-воздушными силами Украины, показали, что с 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов, по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена", – говорится в материале.

Сенатор Крис Куонс, высокопоставленный демократ в Комитете по международным отношениям Сената США, заявил в комментарии BBC Verify, что решение о приостановлении поставок оружия Украине и "более широкий подход" Трампа к отношениям с Россией, возможно, убедили Кремль в том, что он имеет свободу увеличивать количество атак по Украине.

