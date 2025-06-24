О членстве ни слова: озвучено главное ожидание Украины от саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за проведенную встречу и за приглашение принять участие в саммите НАТО. По словам главы государства, это демонстрирует, что вопрос Украины остается ключевым в повестке дня Альянса, говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Президента в Telegram.

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В ходе переговоров лидеры обсудили согласованные действия в рамках саммита, а также ожидания его итогов. Зеленский отметил, что Украина надеется увидеть в финальной декларации саммита четкие сигналы о продолжении поддержки в борьбе с российской агрессией.

Особое внимание глава государства уделил вопросу противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что РФ не прекращает наносить ракетные удары по территории Украины, поэтому критически важно усилить ПВО. Президент также подчеркнул необходимость поддержки со стороны стран НАТО в развитии оборонно-промышленного комплекса Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил партнеров за уверения в дальнейшей помощи.

Напомним, ранее Зеленский выражал надежду на личную встречу с президентом США Джо Байденом.

В то же время, согласно данным Bloomberg, в проекте финального документа саммита НАТО нет упоминания о возможной перспективе членства Украины в Альянсе, а также об обязательствах долгосрочной поддержки в сфере безопасности.

Как уже писали "Комментарии", война России против Украины коренным образом изменила представление о современном характере боевых действий. Еще недавно Украину приглашали в НАТО с осторожностью, мол, "дверь открыта, но не заходите", а сейчас страны Альянса учатся у украинских военных, инженеров и командиров, заявил военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.