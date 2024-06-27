О чем свидетельствует отправка инженерных войск КНДР в Украину: важные выводы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пока не отправил боевые подразделения в Украину для поддержки террористической России, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя информацию о возможном направлении инженерных войск КНДР на Восток Украины.

Путин и Ким Чен Ын

По его словам, надо понимать, что инженерные бригады – это не боевые подразделения, они не будут штурмовать позиции, а вот возводить фортификации и выполнять другие подобные задачи – да. То есть, если эта информация подтвердится, Ким Чен Ын пока не пошел на отправку боевых подразделений для нужд российских оккупационных войск.

Коваленко также задался вопросом, куда делись российские инженерные войска, если кремлевский диктатор Владимир Путин вынужден просить помощи у Северной Кореи.

"И как тут не упомянуть уже установленный в июне рекорд потерь российской спецтехники. Июнь июнем, но за весь период полномасштабной войны это 2 409 единиц. И в этом количестве отражены, в частности, и инженерные войска РФ", – отметил Коваленко.

Он также назвал отправку даже инженерных войск КНДР в Украину показательным прецедентом, если информация подтвердится. По его словам, это будет важно для международных партнёров Украины. Наемники – это одно, а регулярные войска, даже инженерные – это совсем другое, добавил эксперт.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Северная Корея планирует отправить строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области уже в июле этого года для выполнения "восстановительных работ".

При этом в Пентагоне отмечали , что если КНДР отправит своих военных в Украину, то они станут там "пушечным мясом".



