О чем может идти речь на следующих переговорах с РФ: у Зеленского сделали заявление

В Офисе президента Украины считают очень важным четко определить повестку дня перед формированием переговорной команды. Такую повестку дня "формирует страна, которая принимает переговоры", поскольку она "является посредником между двумя сторонами". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило.

Переговоры Украины и РФ. Фото: из открытых источников

"Определив и очертив конкретную повестку дня, можно формировать и команду в зависимости от компетенции каждого из ее членов", — рассказал чиновник.

Заместитель руководителя ОП добавил, что над этим сейчас "и ведется работа".

По словам Игоря Брусило, о своей готовности стать местом проведения переговоров между Украиной и РФ уже заявляли в Швейцарии, Ватикане и Стамбуле. Киев открыт ко всем этим вариантам относительно места встречи.

В этом контексте заместитель главы ОП упомянул высказывание американского лидера Дональда Трампа о необходимости участия двух сторон в процессе — на примере танца танго.

"Чтобы станцевать танго, надо двое, как говорит президент США. Нам нужно получить какие-то сигналы России, к чему они готовы", — сказал Брусило.

Он добавил, что если Москва находит "какие-то оправдания, что им неприемлем Ватикан из-за каких-то своих религиозных соображений", то остаются открытыми другие площадки.

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