О чем могут договориться в Лондоне уже завтра: как видят США прекращение войны

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Кравцев Сергей
Западные СМИ пестрят заголовками о том, что лондонская встреча может стать прорывной в вопросе прекращения войны в Украине. США проведут в среду, 23 апреля в Лондоне переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в публикации Bloomberg.
Американская делегация на переговорах. Фото: из открытых источников
Переговоры запланированы, как продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по обеспечению прекращения огня и мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее СМИ сообщали, что США готовы смягчить санкции против Москвы и признать контроль России над Крымом.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня. Об этом пишет New York Post .
США ожидают, что Россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу угрожал прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев вашингтонских дискуссий с обеими враждующими сторонами.
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