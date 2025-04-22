О чем могут договориться в Лондоне уже завтра: как видят США прекращение войны

Западные СМИ пестрят заголовками о том, что лондонская встреча может стать прорывной в вопросе прекращения войны в Украине. США проведут в среду, 23 апреля в Лондоне переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Американская делегация на переговорах. Фото: из открытых источников

Переговоры запланированы, как продолжение встреч в Париже на прошлой неделе, где США поделились предложениями по обеспечению прекращения огня и мирного соглашения между Россией и Украиной. Ранее СМИ сообщали, что США готовы смягчить санкции против Москвы и признать контроль России над Крымом.

"Предложение США фактически заморозит линию фронта в продолжающейся уже четвертый год войне, и Россия сохранит фактический контроль над большинством других территорий, которые сейчас оккупируют ее войска на востоке и юге Украины. Цель Украины по вступлению в НАТО также не будет рассматриваться, хотя любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности для Киева, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, по словам людей, знакомых с переговорами” — пишет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня. Об этом пишет New York Post .

США ожидают, что Россия и Украина отреагируют на мирное соглашение после того, как Трамп в пятницу угрожал прекратить участие Америки в переговорах о прекращении огня после месяцев вашингтонских дискуссий с обеими враждующими сторонами.

"Я дам вам полную информацию в течение следующих трех дней", — сказал Трамп журналистам. "Но у нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает".



