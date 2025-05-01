О чем говорят попытки РФ дойти до Днепропетровской области: есть ли угроза для Днепра

Россияне не прекращают прилагать усилия с целью прорыва украинской обороны и выхода на административные границы Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О чем говорят попытки РФ дойти до Днепропетровской области? Есть ли угроза захвата россиянами Днепра? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Российские войска могут попытаться обойти Покровск

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что российские захватчики спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами взять в оцепление Покровск.

"Битва за город Покровск, по их расчетам, должна была состояться еще в сентябре-октябре 2024 года. Мы видели, насколько огромный накат был в тот период времени. Казалось, что все, сейчас вот начнется. Но сколько прошло времени, ничего не удается. Был сменен командующий со стороны Украины на этом направлении. И ему удалось не то чтобы стабилизировать ситуацию. А даже на отдельных моментах отбивать отдельные населенные пункты", — отметил эксперт.

Ступак добавил, что российские войска могут попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, российское командование может строить таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.

"И таким образом город Покровск, по их расчетам, будет обречен", — резюмировал Ступак.

Не так важно нам воспринимать движение российских войск в сторону нашей Днепропетровщины

Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телемарафона заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину, в том числе Днепр, однако для этого нужны соответствующие ресурсы, которых сейчас у россиян крайне недостаточно.

"Думаю, что Путин хочет всего. Конечно, он грезит тем, что в кратчайшие сроки реализует свой замысел, чтобы или дипломатическим путем, или военным взять под контроль территории, которые вписаны в новую редакцию российской Конституции. Речь идет о Запорожской, Херсонской областях, Луганской и Донецкой. Конечно, ресурсов у него для реализации этого замысла в обозримой перспективе нет", — сказал эксперт.

По его словам, если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области ситуация на геополитическом уровне не изменится. Враг уже длительное время держит под контролем часть Николаевщины – Кинбурнскую косу, но эта область не включена в Конституцию РФ. Аналогично — север Украины, где части, в частности пограничные, Харьковщины и Сумщины, находятся под контролем российской армии, однако об их присоединении к РФ речь не идет.

Эксперт говорит, что не так важно нам воспринимать движение российских войск в сторону нашей Днепропетровщины, как учитывать те приготовления, которые враг сейчас совершает на Лиманском направлении. Потому что на самом деле, если враг там сможет провраться вперед, мы получим проблемы даже не тактического характера, а оперативного.

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