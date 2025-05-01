О чем говорят попытки РФ дойти до Днепропетровской области: есть ли угроза для Днепра

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россияне не прекращают прилагать усилия с целью прорыва украинской обороны и выхода на административные границы Днепропетровской области. Об этом у себя в Telegram рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О чем говорят попытки РФ дойти до Днепропетровской области? Есть ли угроза захвата россиянами Днепра? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что российские захватчики спешат дойти до Днепропетровской области и это может быть связано с их планами взять в оцепление Покровск.
Ступак добавил, что российские войска могут попытаться обойти Покровск с западных границ Днепропетровской области. В частности, по мнению эксперта, российское командование может строить таким образом обрезать трассу Покровск-Павлоград.
Бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телемарафона заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину, в том числе Днепр, однако для этого нужны соответствующие ресурсы, которых сейчас у россиян крайне недостаточно.
По его словам, если российская армия зайдет на территорию Днепропетровской области ситуация на геополитическом уровне не изменится. Враг уже длительное время держит под контролем часть Николаевщины – Кинбурнскую косу, но эта область не включена в Конституцию РФ. Аналогично — север Украины, где части, в частности пограничные, Харьковщины и Сумщины, находятся под контролем российской армии, однако об их присоединении к РФ речь не идет.
Эксперт говорит, что не так важно нам воспринимать движение российских войск в сторону нашей Днепропетровщины, как учитывать те приготовления, которые враг сейчас совершает на Лиманском направлении. Потому что на самом деле, если враг там сможет провраться вперед, мы получим проблемы даже не тактического характера, а оперативного.
Читайте также на портале "Комментарии" — линия фронта снова сместилась: в DeepState показали, какой населенный пункт оккупировала РФ.
Новости