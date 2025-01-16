О чем говорят ночи бавовн в РФ: какой ад от СБУ дальше ожидает россиян

В последнее время удары по военным объектам страны-агрессора существенно усилились и стали действительно массовыми. О чем говорят рекордные "ночи хлопка" в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Взрывы в РФ. Фото: из открытых источников

У россиян уже значительные трудности

Политолог Александр Черненко в эфире телемарафона заявил, что рекордное количество ударов дронов СБУ по российским военным объектам свидетельствует, что наши спецслужбы вышли на новый уровень спецопераций. СБУ бьет сразу по двум фронтам россиян – реальному и экономическому.

Эксперт подчеркивает, что СБУ демонстрирует самое важное качество в этой войне – системность.

"К одиночным еженедельным поражениям мы привыкли. И они уже доставляли россиянам значительные трудности. Однако подчиненные Малыша выходят на еще более высокий уровень. Только за одну ночь с 13 на 14 января был поражен ряд объектов по всей России — от НПЗ в состав боеприпасов. Еще год назад каждое из таких поражений стало бы "событием недели" для всех Сил. обороны. Сейчас же это "прилеты" всего за одну ночь", — акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, наиболее важен удар по составам в Энгельсе.

"Даже российские военные эксперты признают, что после ударов дронов СБУ по складам с боеприпасами, их поставка на линию фронта уменьшилась. Совсем другой паритет сторон в боеприпасах по сравнению с тем, что был год или, тем более, два назад. А удары по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. КАБ – это бомба, не упавшая на наши позиции на фронте, не разрушившая очередной жилой дом в прифронтовых городах", — отметил Черненко.

Мы действительно начали наносить масштабные удары по агрессору.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире канала Эспрессо отметил, что Украина вышла на тот уровень, когда можно утверждать, что действительно был нанесен масштабный удар по военно-промышленным возможностям РФ.

"Пылало прекрасно, что здесь еще можно добавить. Привлекает внимание то, что, во-первых, были использованы все-таки те же ATACMS на оперативно-тактическую глубину, потому что обычно почему-то эти ракеты называют ракетами большой дальности, но это ракеты малой дальности". Однако как-то так интересно получилось, что для этих ракет нашлись цели не только на поле боя, но и в глубине территории Российской Федерации. которые вовлечены в производство как минимум артиллерийских боеприпасов — это во-первых", — отметил эксперт.

По его словам, атака ночью 14 января показывает интересный прецедент, а именно, когда для ограничения авиации противника можно бить не сугубо по ней, а по топливной инфраструктуре.

"Во-вторых, то, что был повторно нанесен удар, например, в районе аэродрома Энгельс по нефтебазе "Кристалл" и по нефтеперерабатывающему заводу. Это свидетельствует о том, что россияне, возможно, не отказались от плана нанести массированный удар стратегической авиацией по нашей Такой успешный удар создает определенный такой интересный прецедент, то есть когда можно бить не непосредственно по аэродромной инфраструктуре, а по, скажем так, инфраструктуре топливного снабжения", — прокомментировал Киричевский.

Эксперт отметил, что суть состоит в том, если самолеты цели, укрытия невредимы, однако топливо для самолетов нет, то смысл их использования исчезает.

"Важны удары по разным объектам химической промышленности, которые изготавливают, в частности, корпуса под беспилотники", — добавил аналитик.

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