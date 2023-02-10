О чем говорят недавние действия Кремля – почему война в Украине надолго

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз "оправдал" нападение на Украину тем, что решил спасти т.н. "ДНР" и "ЛНР", которые сама же РФ сотворила в 2014 году. При этом Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь, сообщает Институт изучения войны (ISW). О чем говорят последние заявления и действия властей страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Россия пытается засыпать нас "мобиками", которых мы выкашиваем современными вооружениями

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что оправдания, которые периодически придумывает Путин, пытаясь оправдать вторжение и войну ("защита народна Донбасса" и так далее), уже не работают.

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"У российских пропагандистов явный смысловой кризис. Ни Дугин, ни другие идеологи не справляются. И это для них – проблема. Оставшиеся внешние партнеры в такие "сказки" не верят, российское население верит всё меньше. Остается пугать мир ядерным оружием или вторжением на территорию стран НАТО. И, если второе станет для РФ самоубийством, то ядерные угрозы пока еще на некоторых действуют. Однако они не имеют никакого идеологического оправдания, потому что Россия воспринимается как государство-террорист, которое ввязалось в непосильную для себя войну – и проиграло ее. И сегодня идет процесс оформления проигрыша ядерного государства. Не первый такого рода. И США, будучи ядерным государством, проиграли во Вьетнаме. И Советский Союз, имея ядерное оружие, проиграл в Афганистане", – отмечает эксперт.

Соответственно, продолжает он, истощение российских сил идет в Украине планомерно. Мы укрепляемся современными вооружениями с помощью западных партнеров, а РФ свое не успевает делать. Потому пытается засыпать нас "мобиками", которых мы выкашиваем современными вооружениями.

"Продолжительность войны будет решаться не только на поле боя, – считает Николай Давидюк. – Конфликт влияет на глобальные цепочки поставок, проседает мировая экономика. И Запад станет всё жестче давить на РФ, чтобы та признала капитуляцию. Позиция украинского государства неизменна – война будет считаться законченной лишь, когда мы деоккупируем все свои территории, включая Донбасс и Крым".

Противостояние в Бахмуте говорит о том, что мы знаем, как ломать планы противника

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний подчеркивает, что с начала этого года наша страна находится в ожидании контрнаступления российских войск.

"Разнообразные военные и эксперты пытаются рисовать различные сценарии этого контрнаступления. И, скорее всего, что-то Кремль готовит, – отмечает эксперт. – Насколько масштабно, можно судить по количеству мобилизованных в армию России. Речь о сотнях тысяч. Наш генеральный штаб понимает ситуацию и на основе разведданных готовит свои планы, с которыми путинской армии придется считаться. А потому говорить о том, что Украина окажется в состоянии ведомого, а не ведущего, на мой взгляд, не стоит. Даже противостояние в Бахмуте говорит о том, что мы знаем, как ломать планы противника".

По мнению Юрия Подорожнего, эта война должна войти в историю как "неожиданная война". Историки, поясняет он, всегда ключевым войнам дают названия.

"И нынешняя война неожиданная не потому, что кому-то удалось внезапно напасть, а потому, что армия, считавшаяся второй в мире по мощи (после американской), не смогла выполнить поставленные задачи, – поясняет эксперт. – Неожиданностью для всех (кроме нас, украинцев) стали и ВСУ. Похоже, никто в мире не рассчитывал, что наши Вооруженные силы способны перехватить инициативу в этой войне. Ну, а "вторая армия" превратится в мем и повод для насмешек".

Путин, по словам политтехнолога, пытается исправить ситуацию.

"Сейчас всё, происходящее в России, мне напоминает традиционную борьбу коммунальщиков с зимой. Снег выпал неожиданно – ждем потепления, чтобы всё само собой рассосалось. При этом пытаемся отчитываться о "героической борьбе" с непогодой, разворовывая тут же средства, выделенные на эту борьбу. Сможет ли Путин переформатировать ситуацию таким образом, что ВПК РФ будет способен противопоставить что-либо полученному нами от Запада вооружению? Думаю, что прошлый год показал, что – нет. Появление даже небольшого количества "Хаймерсов" изменило ход событий на фронте. А это ведь даже не наступательное вооружение", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Единственное чем, по мнению эксперта, может похвастать Путин – это монолитностью в российских властях.

"Надежда на то, что произойдет путч и кто-то уберет Путина от власти, на мой взгляд, беспочвенна. Годы селекции, которую совершал кремлевский диктатор, его умение делиться, на сегодняшний день создали условия, когда ему с этой стороны ничего не угрожает. По крайней мере, те в Кремле, кто понимает, к какой катастрофе ведет Путин, не способны ему противостоять. И нам в Украине это нужно понимать, – акцентирует эксперт. – Как понимать и то, что война – надолго, что только ВСУ способны изменить ситуацию в РФ. От трезвой оценки зависит и наша стратегия. Хорошо, что два ключевых лица этой войны с нашей стороны – президента Зеленский и главком Залужный – имеют реальное представление о том, куда и как двигаться".

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, как Кремль собрался отметить годовщину вторжения в Украину.



