О чем говорят масштабы атак Украины по РФ: почему россияне начинают паниковать

Украина продолжает наносить удары по военным объектам России. Частота таких атак растет. О чем говорят масштабы атак Украины по РФ? О чем говорят новые удары СБУ по НПЗ врага? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удары по России. Фото: из открытых источников

Видим стремительный рост возможностей Украины

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Radio NV отметил, что за январь Украина нанесла больше ударов по территории РФ, чем за предыдущие несколько месяцев, если даже не полгода.

"14 января произошел массированный удар с привлечением как дронов, так и ракет с нашей стороны – более 200 средств участвовали в этом ударе. И это исторический факт. Добавили существенно с выработки дронов. План был миллион, а произвели полтора. И более 90% примененных дронов производят отечественные предприятия. И это тоже очень важный для нас признак", — отметил эксперт.

Романенко добавил, что такое количество ударов свидетельствует о росте возможностей Украины. Так что можно рассчитывать на продолжение подобных атак и дальше.

"Нам нужно в ближайшее время выполнить две задачи. Остановка продвижения врага – первая задача стратегической оборонной операции Сил обороны Украины. И вторая – нарастить задачу поражения по стратегическим объектам в глубине территории и на оккупированных частях", — добавил генерал-лейтенант.

Экономические санкции от Малыша – наиболее действенные из всех, которые вводились против России

Политолог Тарас Загородний в эфире телемарафона отметил, что постоянными ударами дронов СБУ по российским НПЗ, частота которых растет, Украина демонстрирует, что готова отстаивать свои интересы с позиции силы.

По его мнению, Украине очень важно сейчас продемонстрировать свои возможности и силу международным партнерам.

"Одним из таких факторов силы, безусловно, являются дроновые удары по территории России, интенсивность которых СБУ наращивает с каждым месяцем. Например, в ночь с 23-го на 24 января беспилотники Службы безопасности Украины отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании — одной из самых больших в РФ. Ориентировочные прямые финансовые убытки от проведенной атаки – свыше 75 миллионов долларов", — подчеркивает эксперт.

Тарас Загородний считает, что подобные удары свидетельствуют о субъектности нашей страны.

"Экономические санкции от Малыша – наиболее действенные из всех, которые вводились против России. Терять за ночь по 75 миллионов долларов – такого экономика врага просто не выдержит. А это только разовые прямые потери. А кроме того, из-за неработающих НПЗ нарушается вся цепь поставок. Это дополнительные многомиллионные расходы.Все эти деньги пошли бы на войну в Украине. Службе обходится врагу все дороже и дороже", — акцентирует политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — ключевые выводы от первых заявлений Трампа, как президента США: что они означают для Украины.