О чем говорит уничтожение российского Су-57: с чем у окупантов большие проблемы

В выходные Украина повредила один из истребителей пятого поколения в результате дальнего удара на сотни миль внутри российской территории. Это явилось серьезным ударом для путинского режима, сообщают в украинской разведке. Что можно сказать о поражениях российского Су-57? Почему украинская тактика сработала? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Поражение Су-57. Фото: из открытых источников

Украина может добраться до военных баз в глубине России

Эксперт по авиации и технологиям британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк в интервью "Business Insider" заявил, что украинский удар является "значительным символическим ударом" по "давно проблемной" программе Москвы относительно Су-57, хотя его прямого влияния на войну "практически не будет".

"Из-за небольшого размера парка, политического унижения в случае сбития и медленного развития авиационных систем Су-57 до сих пор играл крайне незначительную роль в войне", — заметил Бронк.

Он сказал, что этот удар демонстрирует, что Украина обладает "относительно зрелым, недорогим и дальнобойным потенциалом преследования", который она может использовать для ударов по военным базам в глубине России.

Серьезная потеря для российских окупантов

Сопредседатель ОИ "Правое Дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что тактика Сил обороны Украины относительно поражения носителя ракет Х-69 истребителя Су-57 – уже наработана.

Эксперт считает такой удар серьезным успехом сил обороны Украины. Операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны, причем есть данные объективного контроля, свидетельствующие о поражении Су-57. Официальные власти России могут отменять эту информацию или опровергнуть.

"Русской публики так называемые зедвоенкоры подтверждают момент поражения Су-57. Россияне, как всегда лгут, называют Су-57 пятым поколением, на самом деле он является самолетом переходного типа, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения иностранных надводных целей, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших расстояниях", – пояснил Снегирев.

По словам эксперта, информация о том, что в России было всего 6 истребителей Су-57, является ложной, ведь по разным оценкам, их количество до десяти.

"Даже, если принимать во внимание девять самолетов или 10 – это серьезная потеря для российских оккупантов, учитывая то, что это самолет все же нового поколения и возможности производства сведены к нулю. То, что мы должны знать – самолет является носителем ракеты Х-69, именно этой ракетой была поражена Трипольская ТЭС и эта ракета России, к сожалению, обошла систему противовоздушной обороны Украины. Поэтому уничтожение носителя ракет – это беспрецедентный случай и можем говорить о том, что эта тактика уже становится устойчивой. Если еще и вспомнить, что был поражен аэродром Моздок", — подытожил эксперт.

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