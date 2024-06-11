О чем говорит уничтожение российского Су-57: с чем у окупантов большие проблемы

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Кравцев Сергей
В выходные Украина повредила один из истребителей пятого поколения в результате дальнего удара на сотни миль внутри российской территории. Это явилось серьезным ударом для путинского режима, сообщают в украинской разведке. Что можно сказать о поражениях российского Су-57? Почему украинская тактика сработала? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Поражение Су-57. Фото: из открытых источников
Эксперт по авиации и технологиям британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк в интервью "Business Insider" заявил, что украинский удар является "значительным символическим ударом" по "давно проблемной" программе Москвы относительно Су-57, хотя его прямого влияния на войну "практически не будет".
Он сказал, что этот удар демонстрирует, что Украина обладает "относительно зрелым, недорогим и дальнобойным потенциалом преследования", который она может использовать для ударов по военным базам в глубине России.
Сопредседатель ОИ "Правое Дело", военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что тактика Сил обороны Украины относительно поражения носителя ракет Х-69 истребителя Су-57 – уже наработана.
Эксперт считает такой удар серьезным успехом сил обороны Украины. Операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны, причем есть данные объективного контроля, свидетельствующие о поражении Су-57. Официальные власти России могут отменять эту информацию или опровергнуть.
По словам эксперта, информация о том, что в России было всего 6 истребителей Су-57, является ложной, ведь по разным оценкам, их количество до десяти.
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