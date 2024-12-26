О чем говорит удар по Льгову: смогут ли россияне вернуть всю Курщину к инаугурации Трампа

В последнее время события в Курской области снова в центре внимания. ли реально ВСУ вытеснить украинские войска из Курщины до инаугурации Дональда Трампа? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Психологический момент сказывается

Военный обозреватель Денис Попович в эфире канала "Киев 24" предположил, что в пункте управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (ОБрМП) ВС РФ, по которому накануне ударили Силы обороны, могли находиться офицеры из КНДР.

"В состав этой бригады морской пехоты на Курщине включены и северокорейские военные. Так что не исключено, что кто-то из северокорейских офицеров мог пострадать. Мы знаем, что Ким Чен Ын придает очень большое значение присутствием этого контингента в Курской области. Там высший офицерский состав руководит". этим контингентом. Но командный пункт – это очень важно. военной частью, взаимодействие, полное управление на поле боя", – сказал Попович.

В то же время он добавил, что российские оккупанты смогут заменить убитых командиров.

По словам эксперта, основа боевого обеспечения – это непрерывность командования. Будут новые командиры или поднимут тех, кто уцелел, повышая в должности. деятельность бригады на поле боя.

Россияне хотят вернуть контроль над всей Курщиной до 20 января

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что у российского руководства есть планы вытеснить подразделения ВСУ из Курской области до 20 января 2025 года.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что россияне смогли восстановить контроль над частью Курской области, Силы обороны продолжают удерживать значительные территории.

"Да, действительно, мы потеряли часть контролируемых территорий в Курской области. Однако это было еще несколько недель назад. Соответственно, нашим войскам удалось подготовить выгодные оборонные рубежи. Враг продолжает давить. Ядром их наступательных сил являются воздушно-десантные войска, а также подразделения морской пехоты". .Применяют россияне там тактику мясных штурмов, которые почти не прекращаются. Также они пытаются вклиниться в нашу оборону с помощью механизированных штурмов", — подчеркнул он.

По его словам, Силы обороны провели достаточно масштабную работу по минным заграждениям на территории Курщины. Поэтому техника россиян, которая пытается атаковать позиции ВСУ, подрывается на минах. одни из лучших наших подразделений, которые располагают западной техникой.

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