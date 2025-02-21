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О чем говорит позиция Китая относительно войны в Украине: почему Кремль всполошился

В ISW отмечают, Россия исказила позицию Китая относительно войны в Украине

сегодня, 07:10
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Кравцев Сергей

Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

О чем говорит позиция Китая относительно войны в Украине: почему Кремль всполошился

Китай. Фото: из открытых источников

"Кремль, вероятно, пытается представить Китайскую Народную Республику (КНР) как такую, которая больше разделяет его позицию по войне в Украине, чем КНР готова публично заявить", – отмечают в ISW.

Аналитики обращают внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.

В официальном сообщении Министерства иностранных дел России указано, что Ван И подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".

При этом, указывают аналитики, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается и утверждает, что Лавров заявил, что Россия, а не КНР, стремится устранить "первопричины войны".

"Вероятно, целенаправленная ошибка МИД России отражает попытку РФ полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, чтобы укрепить свой международный авторитет и сформировать внутрироссийское восприятие отношений России с Китаем", – отмечают в ISW.

В отчете указывают, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе этому требованию.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-20-2025
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