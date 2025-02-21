О чем говорит позиция Китая относительно войны в Украине: почему Кремль всполошился

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Кравцев Сергей
Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.
Китай. Фото: из открытых источников
Аналитики обращают внимание, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.
В официальном сообщении Министерства иностранных дел России указано, что Ван И подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "первопричин войны".
При этом, указывают аналитики, официальное сообщение МИД КНР об этой встрече существенно отличается и утверждает, что Лавров заявил, что Россия, а не КНР, стремится устранить "первопричины войны".
В отчете указывают, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль и в дальнейшем стремится навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе этому требованию.
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