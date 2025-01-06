logo

BTC/USD

99447.26

ETH/USD

3655.66

LTC/USD

112.94

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией О чем говорит фактор Гордона: стала известна главная деталь обмана бизнесмена
commentss НОВОСТИ Все новости

О чем говорит фактор Гордона: стала известна главная деталь обмана бизнесмена

Дмитрий Гордони мог придумать что-то более сложное и более правдоподобное

сегодня, 11:48 comments1960
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Достаточно многие уважаемые люди всерьез ожидали завершения войны по сигналу известного бизнесмена и журналиста Дмитрия Гордона именно 30 декабря 2024 года. При этом все, кто искренне начал верить в слова Гордона, не обратил внимание на главное – 30 декабря Трамп точно не мог обладать никакими полномочиями закончить войну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

О чем говорит фактор Гордона: стала известна главная деталь обмана бизнесмена

Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников

"Гордон, конечно, талантливый человек, но он прежде всего медийный персонаж. Захотел померить интерес украинцев к завершению войны – и померил. Одновременно он напомнил всем о себе, потому что помните, что "все кроме некролога есть PR". А вот объяснения о плановой встрече между Трампом и Путиным 30 декабря были лишними. По состоянию на 30.12.24, Трамп еще не был президентом США. Так интересно, как человек без полномочий может завершить войну в день встречи? Здесь я разочаровался в Гордоне: он мог бы придумать что-то более сложное и более правдоподобное", – отметил Виталий Шапран.

Читайте на портале "Комментарии" — война, развязанная Россией в Украине, точно не закончится в 2025 году, считает военный журналист Богдан Мирошников . Он предполагает, что воевать придется и в 2026 году. Блогера Алексея Арестовича и журналиста Дмитрия Гордона за их оптимистичные взгляды на сроки окончания войны Мирошников обозвал фантазерами, передает 4 января портал "Комментарии".

"Если кто-то серьезно рассчитывает, что война завершится в 2025 году — у меня для вас плохие новости. Не завершится. И под очень большим сомнением, что в 2026 году завершится", — написал военный журналист в Telegram.

Мирошников объяснил, что война – "это всегда долго", если одна из сторон не капитулирует. Он убежден, что Украине, чтобы не капитулировать, нужно сплотиться, или "финал будет не в нашу пользу".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости