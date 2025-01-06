О чем говорит фактор Гордона: стала известна главная деталь обмана бизнесмена

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Кравцев Сергей
Достаточно многие уважаемые люди всерьез ожидали завершения войны по сигналу известного бизнесмена и журналиста Дмитрия Гордона именно 30 декабря 2024 года. При этом все, кто искренне начал верить в слова Гордона, не обратил внимание на главное – 30 декабря Трамп точно не мог обладать никакими полномочиями закончить войну. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.
Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — война, развязанная Россией в Украине, точно не закончится в 2025 году, считает военный журналист Богдан Мирошников . Он предполагает, что воевать придется и в 2026 году. Блогера Алексея Арестовича и журналиста Дмитрия Гордона за их оптимистичные взгляды на сроки окончания войны Мирошников обозвал фантазерами, передает 4 января портал "Комментарии".
Мирошников объяснил, что война – "это всегда долго", если одна из сторон не капитулирует. Он убежден, что Украине, чтобы не капитулировать, нужно сплотиться, или "финал будет не в нашу пользу".
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