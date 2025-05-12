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О чем договорятся РФ и Украина, если Путин все-таки прилетит в Стамбул

У Путина ряд фобий и страхов, которые ему мешают свободно организовывать встречи за пределами РФ

сегодня, 17:09
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Ткачик Олеся

Даже если президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 мая в Стамбуле, на скорейшее завершение боевых действий надеяться не стоит. В этом, в частности, убежден председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, военный эксперт Иван Тымочко.

О чем договорятся РФ и Украина, если Путин все-таки прилетит в Стамбул

Зеленский и Путин

По его убеждению, прекращение боевых действий зависит от ряда важных факторов. В частности, это прекращение огня, определение сроков такого прекращения и заключение межгосударственного соглашения с участием официальных уполномоченных лиц.

Именно поэтому эксперт советует не надеяться на стамбульскую встречу в плане немедленного прекращения боевых действий. Это сложный процесс, требующий тщательной обработки каждой детали, включая официальное утверждение соглашения на правительственном уровне, добавил он.

Он также подчеркнул, что даже мирное соглашение или перемирие должны пройти этап имплементации в правительствах, и каждый пункт должен быть четко прописан. По словам эксперта, процесс настолько сложный и длительный, что иллюзии по поводу быстрого прекращения огня следует сразу отвергнуть.

Кроме того, эксперт также отметил, что в современных условиях понятия "прекращения огня" и "перемирия" не синонимы. Перемирие не всегда означает прекращение боевых действий, а вопрос о том, вообще ли встреча лидеров в Стамбуле состоится, остается открытым.

По словам эксперта, подготовка к встрече на уровне первых лиц государств является сложным процессом, особенно с учетом специфики передвижения российского диктатора.

Тымочко подчеркнул, что для аппарата президента Украины организация встреч Владимира Зеленского даже в военное время привычное дело. Другая ситуация с Путиным, редко покидающим территорию РФ и передвигающимся только к дружественным Москве странам.

По мнению эксперта, существует сомнение, решится ли Путин вообще на поездку в Стамбул из-за своих страхов и фобий, связанных с возможными терактами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что Путин не сядет за один стол переговоров с Зеленским.




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Источник: https://www.youtube.com/live/UTRLb-SoLzA
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