О чем договорился Зеленский с Генсеком НАТО

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он отметил, что разговор был достаточно предметным.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО совместные действия: о чем договорились

"Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить наше ПВО.

И дальше координируемся ради реальной дипломатии – Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, как будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну. Благодарю всех, кто помогает", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) российский диктатор Владимир Путин заявил, что согласно Конституции Украины договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.

При этом Путин признал, что договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Однако, подчеркнул российский диктатор, Россия готова обеспечить безопасность встреч с Украиной в Москве. "Москва лучшее место для встречи России и Украины на самом высоком уровне", — заявил Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали , что на заседании "Коалиции желающих" было принято важное для Украины решение – ракеты дальнего радиуса будут поставлять для страны участники "Коалиции". Об этом говорится в сообщении британского правительства по результатам заседания.

Премьер-министр Кир Стармер приветствовал объявление партнеров из Коалиции желающих поставить ракеты дальнего радиуса действия Украине для дальнейшего усиления поставок страны.