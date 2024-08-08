NYT назвало мощный шаг, на который Украина впервые пошла в этой войне

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Кравцев Сергей
Трансграничная операция украинских сил в Курской области России стала не только самой похожей за все время войны, но и первой, в которой были задействованы регулярные части ВСУ, а не только добровольцы-россияне вроде отрядов "РДК". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что точно определить масштаб и цели этого наступления крайне трудно, однако верифицированные данные свидетельствуют, что происходит что-то действительно серьезнее обычного рейда диверсионных групп.
По его мнению, границу, скорее всего, пересекли несколько сотен украинских военных при поддержке бронетехники.
Военные аналитики утверждают, что атака могла быть попыткой отвлечь российские подразделения от линии фронта в Украине, таким образом снизив давление на украинские войска, пытающиеся сдержать наступление России. Но они добавили, что у российской армии есть достаточные резервы в этом районе, тогда как сама операция рискует еще больше растянуть украинские войска, которые и так уступают врагу численностью.
Известный военный аналитик Роб Ли выразил сомнения, что этот рейд украинских сил действительно повлияет на ситуацию на фронте в Украине.
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Харя Кришны
сегодня, 10:12
Пан Паронойнен може сказати, де і скільки потрібно ресурсів, які спрямовані на курський наступ? Просто емоцїйна або проплачена реакція, яка не має ніякого обгрунтування.