NYT назвало мощный шаг, на который Украина впервые пошла в этой войне

Трансграничная операция украинских сил в Курской области России стала не только самой похожей за все время войны, но и первой, в которой были задействованы регулярные части ВСУ, а не только добровольцы-россияне вроде отрядов "РДК". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что точно определить масштаб и цели этого наступления крайне трудно, однако верифицированные данные свидетельствуют, что происходит что-то действительно серьезнее обычного рейда диверсионных групп.

"Это не первый случай, когда Украина устраивает наземные атаки через границу с Россией. Но в то время как предыдущие нападения совершали вооруженные группы российских изгнанников при поддержке киевской армии, в нападении во вторник, кажется, были непосредственно задействованы украинские войска", — пишет NYT со ссылкой на слова OSINT-аналитика Паси Паройнена.

По его мнению, границу, скорее всего, пересекли несколько сотен украинских военных при поддержке бронетехники.

Военные аналитики утверждают, что атака могла быть попыткой отвлечь российские подразделения от линии фронта в Украине, таким образом снизив давление на украинские войска, пытающиеся сдержать наступление России. Но они добавили, что у российской армии есть достаточные резервы в этом районе, тогда как сама операция рискует еще больше растянуть украинские войска, которые и так уступают врагу численностью.

"С оперативной и стратегической точки зрения эта атака абсолютно бессмысленна. Это выглядит как огромная трата людей и ресурсов, которые крайне необходимы в другом месте", — сказал Паройнен.

Известный военный аналитик Роб Ли выразил сомнения, что этот рейд украинских сил действительно повлияет на ситуацию на фронте в Украине.

"У России уже есть большие силы/обычные возможности в этом районе, лучшее командование и контроль, а также военные подразделения, которые можно развернуть, которые не используются в Украине. Маловероятно, что эта операция заставит Россию вывести значительные силы из Украины", — сказал он.

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