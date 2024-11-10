NYT: 50 000 российских и северокорейских военных собираются перед наступлением

По словам официальных лиц США и Украины, оккупанты собрали 50 000 военных, включая северокорейские войска, которые готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию The New York Times.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

В новой оценке США делается вывод, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины — ее главного приоритета на поле боя — что позволяет Москве оказывать давление на нескольких фронтах одновременно.

Отмечается, что оккупанты отбирают часть территории, которую Украина захватила под Курском в этом году. Они атаковали украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским огнем, но еще не начали там большого наступления, заявили представители США.

Украинские чиновники говорят, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Сейчас северокорейцы тренируются с русскими силами в крайней западной части Курска.

Российско-северокорейское наступление назревает, поскольку новоизбранный президент Дональд Трамп готовится снова вступить в должность с провозглашенной целью быстрого прекращения войны. Трамп мало говорил о том, как он собирается урегулировать конфликт, но избранный вице-президент Джей Ди Венс очертил план, позволяющий России сохранить захваченную ею территорию в Украине.

Западные и украинские официальные лица говорят, что прибытие северокорейских сил является серьезной эскалацией после двух лет войны.

Северная Корея направила более 10 тысяч военных для борьбы с Россией под Курском, говорят американские чиновники. Войска одеты в русскую форму и оснащены Москвой, но они, вероятно, будут воевать в своих отдельных подразделениях, заявили представители обороны США.

Украинские официальные лица заявили, что Москва снабжала северокорейскими силами пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракеты и реактивные гранатометы.

Американские официальные лица не уверены, какие ограничения наложило правительство президента Ким Чен Ына на использование своих сил. Однако американские чиновники ожидают, что они будут непосредственно вовлечены в боевые действия.

Также американцы считают, что украинские войска будет трудно вытеснить, и что российские и северокорейские силы, вероятно, понесут значительные потери, подобные тем, что понесла Россия на востоке Украины.