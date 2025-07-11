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Нынешние обстрелы – только начало: озвучены дальнейшие планы Путина на Киев

Российская армия систематически обстреливает Киев — по меньшей мере раз в неделю столица подвергается массированным атакам.

11 июля 2025, 07:55
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Клименко Елена

В ночь на 10 июля Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину, длившуюся почти десять часов. По словам военного эксперта Олега Жданова, противник выпустил 18 ракет и примерно 400 ударных дронов, основной мишенью еще раз стал Киев.

Нынешние обстрелы – только начало: озвучены дальнейшие планы Путина на Киев

Фото: скриншот

Эксперт отмечает, что системный ракетно-дроновый террор украинской столицы стал привычной тактикой армии РФ. Причина – значение Киева как политического и информационного центра страны, формирующего общественные настроения.

"Влияние столицы очевидно. Именно здесь принимают ключевые решения, поэтому логично, что Москва пытается давить на Киев, чтобы посеять панику по всей Украине", — считает Жданов.

Он добавляет, что российский военный террор может только усиливаться — особенно при условии, что РФ сможет нарастить производство дронов. С ракетным потенциалом дела хуже, ведь стратегическая авиация России в настоящее время используется не столь активно.

Жданов отмечает, что основной целью Кремля остается именно террор. Путин понимает, что в условиях экономического истощения вести затяжную войну становится все труднее. Однако Москва не планирует отступать, а систематические обстрелы преследуют цель сломать психику украинцев и навязать ощущение бессилия.

На фронте ситуация для РФ остается сложной. По оценке западных СМИ, темпы продвижения российских войск настолько медленны, что на оккупацию целей может потребоваться до 9 лет. Поэтому Москва выбирает другой путь — тактику устрашения и постоянного террора мирного населения.

Портал "Комментарии" уже писал, что российское руководство, включая диктатора Владимира Путина, поставило себе амбициозную цель — до конца 2025 года достичь победы над Украиной и завершить войну на своих условиях. Причина — все более тяжелое состояние экономики: она не выдержит затяжного противостояния.



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/obstrily-kyyeva-mozut-pochastishaty-zdanov-poperedyv-pro-nebezpeku-i-nazvav-metu-putina-2867651.html
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