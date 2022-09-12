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Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне: в США объяснили причину

В ISW заявили, что Украине уже удалось переломить ход войны

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинским защитникам удалось нанести крупное поражение российской армии на востоке Украины. Так ВСУ практически полностью выбили россиян с территории Харьковской области. Успех украинской армии продиктован тем, что ВСУ действовали очень оперативно и по максимуму использовали вооружение, которое Украина получила от западных партнеров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Нынешнее контрнаступление ВСУ не положит конец войне: в США объяснили причину

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские аналитики обращают внимание, что россиян удалось обхитрить тем, что Киев акцентировал все внимание на подготовке атаки на Херсонском направлении в то время, как основной удар был нанесен именно в Харьковской области, что для российской армии стало неожиданностью. Решающие атаки украинские силы провели в последние несколько дней.

В ISW обращают внимание, что украинцам очень сильно помогли системы HIMARS, которым они накрыли противника перед наступлением. 

В США считают, что на этом контрнаступление ВСУ приостановится. Это позволит российским захватчикам укрепить оборонительную линию. Есть также вероятность, что россияне попробуют на некоторых участках пойти в контратаку. Украине нужно будет начинать новые наступательные операции, чтобы деоккупировать всю захваченную территорию. Именно поэтому война в Украине точно затянется до 2023 года. О ее конце пока говорить слишком рано. Украине удалось добиться главное – переломить ход войны. Именно поэтому теперь ВСУ будут навязывать бои и будут диктовать характер сражений.

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сегодня, 09:17

Ми вже 31 рік так державу будуємо. Під час постійного падіння та занепаду - короткочасні зростання. Десь щось збудуємо. Навіть велико дорогу відремонтуємо. Галасуємо на весь світ про свої можливості. Таліби теж кілька разів мали успіхи. Комуняки теж місцями були успішними - їх ментальні нащадки зараз у бункері з хутровими обличчями. Чекаємо смачних плодів з гнилого дерева. Саме тому війна перейде на наступне десятиліття.

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