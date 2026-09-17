Нужно сначала дожать Раду: озвучена страшная правда о катастрофе в Украине



















Проект государственного бюджета Украины на 2027 год содержит серьезные риски из-за значительного разрыва между доходами и расходами и зависимости государственных финансов от международной помощи. Такую оценку озвучил экономист Олег Пендзин, назвавший представленный правительством документ чрезвычайно "сырым".

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"Я бы его в прямом смысле бюджетом и не называл, потому что он очень сильно пахнет нереалистичностью", — заявил экономист.

По словам Пендзина, ключевая проблема заключается не только в формальном дефиците, но и в способности Украины обеспечить необходимый объем внешнего финансирования. Официальный проект предусматривает 5648000000000 грн доходов и 7,272 трлн грн расходов. В то же время сам Минфин оценивает потребность страны в международной поддержке в следующем году в $52,6 млрд.

Особое внимание эксперт обратил на оборонные нужды государства. На сектор безопасности и обороны правительство предлагает направить 4,885 трлн. грн. Пендзин отмечает, что при таких масштабах финансирования войны возможности внутренней экономики остаются ограниченными.

"Если у нас нет помощи, то мы за наших 2,8 [трлн грн] вообще ничего сделать не сможем", — заявил он, оценивая объем средств, которые государство способно мобилизовать внутри страны.

По мнению экономиста, рассчитывать, что международные партнеры автоматически закроют все финансовые потребности Украины рискованно. Поэтому государству, по его оценке, может потребоваться более жесткий контроль расходов.

"Как минимум очень жесткая экономия, которую нужно наводить действительно, начиная с народных депутатов. Страна должна очень жестко мобилизоваться, если мы хотим свести концы с концами", — подчеркнул Пендзин.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированные российские удары по украинским городам и энергетической инфраструктуре пока не дают оснований говорить о приближении прекращения огня или даже ограниченного энергетического перемирия. Такое мнение высказал политический аналитик Андрей Вигиринский.