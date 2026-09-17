Потрібно спочатку дожати Раду: експерт розгромив владу за страшну катастрофу з фінансами



















Проєкт державного бюджету України на 2027 рік містить серйозні ризики через значний розрив між доходами та видатками і залежність державних фінансів від міжнародної допомоги. Таку оцінку озвучив економіст Олег Пендзин, який назвав представлений урядом документ надзвичайно "сирим".

Фото: з відкритих джерел

"Я би його в прямому сенсі бюджетом і не називав, тому що він дуже сильно тхне нереалістичністю", — заявив економіст.

За словами Пендзина, ключова проблема полягає не лише у формальному дефіциті, а у здатності України забезпечити необхідний обсяг зовнішнього фінансування. Офіційний проєкт передбачає 5,648 трлн грн доходів та 7,272 трлн грн видатків. Водночас сам Мінфін оцінює потребу країни у міжнародній підтримці наступного року у $52,6 млрд.

Особливу увагу експерт звернув на оборонні потреби держави. На сектор безпеки й оборони уряд пропонує спрямувати 4,885 трлн грн. Пендзин наголошує, що за таких масштабів фінансування війни можливості внутрішньої економіки залишаються обмеженими.

"Якщо ми не маємо допомоги, то ми за наших 2,8 [трлн грн] взагалі нічого зробити не зможемо", — заявив він, оцінюючи обсяг коштів, які держава здатна мобілізувати всередині країни.

На думку економіста, розраховувати, що міжнародні партнери автоматично закриють усі фінансові потреби України, ризиковано. Тому державі, за його оцінкою, може знадобитися значно жорсткіший контроль видатків.

"Як мінімум дуже жорстка економія, яку треба наводити дійсно, починаючи з народних депутатів. Країна має дуже жорстко мобілізуватися, якщо ми хочемо звести кінці з кінцями", — наголосив Пендзин.

Портал "Коментарі" вже писав, що масовані російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі наразі не дають підстав говорити про наближення припинення вогню або навіть обмеженого енергетичного перемир’я. Таку думку висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.