Нужно мобилизовать женщин: военная назвала важные причины

Без мобилизации женщин война в Украине закончится полной оккупацией страны и обилием братских могил, заявила участница российско-украинской войны и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

Мария Берлинская в эфире телемарафона объяснила причины мобилизации женщин, несмотря на то, что это непопулярное решение.

"И я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень много моих посестер пошло. Уже многие из них погибли. Нам нужно выбирать, ведь мы хотим, чтобы наше племя выжило", — говорит Берлинская.

По ее словам, если не будет мобилизации женщин, Украина будет вынуждена сдаться и жить на условиях Кремля. Как объясняет Берлинская, подобные условия предусматривают массовые убийства украинцев.

"Я не хочу, чтобы женщины воевали, я не хочу, чтобы мужчины воевали, но я точно знаю, что единственный способ устоять – это подготовить все общество к войне: и мужчин, и женщин, чтобы не воевали наши дети", — объясняет руководительница проекта Victory Drones.

Также Мария Берлинская отметила необходимость начинать подготовку детей для обороны страны с 5-6 класса. По ее словам, они уже могут учиться программировать и летать на беспилотниках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что в случае продолжения войны Украине придется начинать призыв женщин в армию и снижать мобилизационный возраст.

Также "Комментарии" писали о первых украинских женщинах-узниках, которые присоединились к рядам ВСУ и получили согласие командиров на прохождение военной службы.