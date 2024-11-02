Нужно мобилизовать женщин: военная назвала важные причины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Без мобилизации женщин война в Украине закончится полной оккупацией страны и обилием братских могил, заявила участница российско-украинской войны и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская.
Мария Берлинская. Фото из открытых источников
Мария Берлинская в эфире телемарафона объяснила причины мобилизации женщин, несмотря на то, что это непопулярное решение.
По ее словам, если не будет мобилизации женщин, Украина будет вынуждена сдаться и жить на условиях Кремля. Как объясняет Берлинская, подобные условия предусматривают массовые убийства украинцев.
Также Мария Берлинская отметила необходимость начинать подготовку детей для обороны страны с 5-6 класса. По ее словам, они уже могут учиться программировать и летать на беспилотниках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников считает, что в случае продолжения войны Украине придется начинать призыв женщин в армию и снижать мобилизационный возраст.
Также "Комментарии" писали о первых украинских женщинах-узниках, которые присоединились к рядам ВСУ и получили согласие командиров на прохождение военной службы.
Новости