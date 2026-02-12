Нужно ли проводить выборы в Украине: у Мерца озвучили срочное заявление

Правительство Германии отмечает, что проведение референдума и выборов в Украине возможно только при стабильном мире и безопасной ситуации в стране. Как заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер на пресс-конференции в Берлине 11 февраля, приоритетом для немецкой стороны является достижение прогресса в мирных переговорах между Киевом и Москвой, а не сам избирательный процесс.

Фото: из открытых источников

"Власти Германии приняли во внимание информацию о возможности проведения референдума и выборов в Украине, однако в первую очередь сосредоточены на мирных переговорах", — подчеркнул Майер.

Он также отметил, что для дальнейших решений критически важно, чтобы Россия отказалась от своих максималистских требований.

"Конечно, Украина, ее правительство и президент должны принимать окончательные решения по дальнейшим действиям", – добавил представитель правительства ФРГ.

На вопрос об опасениях, что США могут выйти из переговорного процесса, если мирное соглашение не будет подписано до июня, Майер ответил, что самое важное сейчас обеспечить непрерывный диалог между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что переговоры ведутся на разных уровнях и в разных форматах, и продолжение таких контактов является ключевым для продвижения к завершению конфликта.

Кроме того, немецкое правительство активно обменивается мнениями с международными партнерами, включая советников по безопасности США, относительно возможных путей завершения войны. Власти ФРГ подтверждают, что любые шаги по проведению выборов или референдума должны основываться исключительно на достигнутом мире и гарантиях безопасности для украинских граждан, а внешние силы не должны навязывать свои решения.

