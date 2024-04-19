Нужно ли мобилизовать заключенных: что об этом думают в ВСУ

Командир подразделения Terra 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов считает, что мобилизованные заключенные могут быть полезны на фронте.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"Здесь ситуации могут быть очень разные. Каждую из них нужно рассматривать отдельно. Если человек будет добросовестно выполнять свои обязанности как военный, если он будет уничтожать врага и ускорять украинскую победу, то в контексте войны, в контексте того, что мы стоим бок -о-бок, я буду относиться к этому человеку положительно", — сказал военнослужащий.

Николай Волохов отметил, что практика мобилизации осужденных не новая – аналогично поступали многие страны во время войн.

"История знает немало фактов и событий, когда человек за определенные свои проступки, жизненные ошибки, платит родине борьбой за нее. И если этот человек будет бороться эффективно, то почему бы и нет", — подчеркнул боец ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.