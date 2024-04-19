Нужно ли мобилизовать заключенных: что об этом думают в ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Командир подразделения Terra 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов считает, что мобилизованные заключенные могут быть полезны на фронте.
В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников
Николай Волохов отметил, что практика мобилизации осужденных не новая – аналогично поступали многие страны во время войн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!