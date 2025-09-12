Нужно готовиться: озвучен жуткий прогноз сроков войны в Украине

Завершение войны против России в ближайшее время ожидать не стоит — Украине следует готовиться к длительному противостоянию, которое может занять еще два года. Об этом заявил начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Денис Скорый в эфире телеканала "Новости.LIVE".

Фото: из открытых источников

"По моему мнению, война продлится еще как минимум два года. Это — реальность. Не стоит надеяться на скорейшее политическое урегулирование или мирные переговоры. Мы должны быть готовы к долгой борьбе", — подчеркнул он.

Быстрый также отметил, что все больше выехавших в Европу молодых мужчин начинают возвращаться в Украину, ведь реалии жизни за рубежом не всегда соответствуют ожиданиям. По его словам, уже есть примеры добровольного возвращения, и теперь важно создать условия, которые мотивировали бы этих людей присоединяться к рядам ВСУ.

"Нужно предложить нечто большее, чем просто лозунги — условия, которые действительно будут привлекать молодежь в службу", — добавил представитель 28-й бригады.

Быстрый объяснил, что у бригад не имеют возможности самостоятельно выбирать людей из центров комплектования или учебных центров, поскольку всех мобилизованных распределяет Генштаб. Однако добровольцы могут самостоятельно обратиться в рекрутинговый центр — и тогда будут больше свободы выбора.

"Мы гарантируем: человек попадает именно в то подразделение, которое он выберет. Это точно не будет пехота, если он этого не хочет. Больше всего сейчас нужны специалисты для подразделений БПЛА, обеспечения, логистики — там не хватает людей", — отметил он.

