Нужно готовиться: что указывает на подготовку РФ к массированному обстрелу

Россия долго не использовала стратегическую авиацию для массированного обстрела Украины. Враг подготовился к ударам, и этому есть несколько признаков. Об этом рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

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Он отметил, что борта стратегической авиации снаряжены ракетами Х-101. При этом самолеты Ту-22 с ракетами Х-22 летают достаточно регулярно. "Кинжалы" — три самолета точно есть. В море не было серьезных сообщений о носителях "Калибров", но в течение суток могут подготовить. "Искандеры" постоянно перемещаются и постоянно угрожают, пуляют из Крыма по Одессе, Николаеву и Херсону", — указал признаки подготовки эксперт.

По его словам, российские войска снарядили самолеты, то есть в любой момент, когда враг решит, что нужно провести масштабную авиационную ракетную атаку, они будут готовы это сделать.

"Но это не значит, что надо каждую ночь ждать. Просто постоянно нужно быть внимательным, понимать, как ты будешь защищать себя и все такое", — отметил эксперт.

Также Криволап оценил возможные цели для предстоящего массированного удара оккупантов. "Я думаю, что все-таки по ядерной энергетике бить не будут, но по подстанциям, по распределительным станциям могут избивать", — отметил эксперт.

По данным платформы Tracking, враг проводит тренировку и передислокацию самолетов стратегической авиации. 1 Ту-160 с АЭ "Раменское" (Московская область) сегодня совершал тренировочный полет в направлении акватории Каспийского моря.

За последние дни также происходили очередные передислокационные рейсы бортов Ту-95МС (известно о 8):

28.10.2024 1 из "Оленья" на "Энгельс-2".

30.10.2024 2 из "Оленья" на "Энгельс-2".

31.10.2024 3 из "Оленья" на "Энгельс-2".

31.10.2024 2 из Энгельс-2 на Оленья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня вражеские войска обстреляли Харьков баллистическими ракетами.



